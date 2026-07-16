Cloud雲浩影全新發色為新曲苦練舞蹈　與黃溢濠浪漫共舞熱到濕透

夏天，為大地帶來雨水，換了亞麻子髮色的Cloud雲浩影，新歌《我想和你虛度光陰》，曲風清新輕快，MV導演想到赤柱拍外景，男女主角在街頭偶遇一舞定情的浪漫畫面，慶幸拍攝當日除了早上灑過一陣雨，整個MV總算在晴朗的天氣下完成，但高溫的夏日，Cloud和MV男主角黃溢濠還要在大街上翩翩起舞，鏡頭前畫面浪漫甜蜜，鏡頭後兩個卻熱到大汗淋漓。

Cloud新歌《我想和你虛度光陰》曲風清新輕快。（公關提供）

Cloud大讚黃溢濠有型又靚仔

Cloud的新歌《我想和你虛度光陰》，作曲有Hans陳思翰、袁景翔、王璠，填詞陳詠謙，編曲和監製是和Cloud合作無間的蘇道哲。「呢首歌俾人一個好開心嘅感覺，好自在好自由，所以想藉住呢個MV去排吓舞、郁多啲，同埋構思呢個MV嘅時候我覺得係要有一個男主角，因為我想呢個MV有啲戲劇嘅成份，有啲LaLa Land嘅感覺，要搵個男主角有啲型、又幾靚仔、有啲Charm、笑起上嚟好好睇嘅男仔，所以搵咗黃溢濠。」

Cloud大讚黃溢濠有型又靚仔。（公關提供）

黃溢濠為拍攝MV學跳舞

被Cloud力讚，黃溢濠分享自己當日被邀請時的趣事，他說：「當時我哋好random咁撞到，佢第一句就問我你識唔識跳舞？我話我唔識，但我可以學，可以好快學到，跟住佢就：嗯！咁我諗吓先啦！」Cloud接著說：「我真係咁講嘅，因為佢好認真咁問我要跳到咩程度，好上心，好認真咁對待呢件事，我就話唔使練好多㗎咋，但我哋都練咗好多堂。」

黃溢濠為拍攝MV學跳舞。（公關提供）

Cloud自爆為拍攝連上五天舞蹈課

Cloud坦言入行以來，從未試過為一個MV，到排舞室排舞，前前後後上了五天跳舞堂，她說：「溢濠係一個超認真同埋好謹慎嘅人，我上第一堂跳舞堂，當時剛剛搵佢，佢已經主動問我可唔可以嚟睇？後來我見到佢個樣好擔憂，我冇見過佢咁擔心。」演而優質導，但對於跳舞，黃溢濠坦言與舞蹈這回事有一段距離。「到後來睇完Cloud跳舞，覺得都可以handle到，所以冇之前咁大嘅顧慮，同埋睇到係練得到嘅嘢，唔係要我個頭喺度轉，加上因為個MV有跳舞，所以我好想接，頭先都講我係唔識跳舞，但我就係想學吓。」

Cloud自爆為拍攝連上五天舞蹈課。（公關提供）

排舞老師大讚Cloud極認真

當日排舞老師Jacko也在場，即使天氣再悶熱，Cloud仍爭取在埋位前，跟排舞老師練習，非常認真。MV故事相當浪漫，講男女主角在街上偶遇一見鍾情，之後更走到大街共舞，途人亦被二人的甜蜜氛圍感染，加入一起跳舞，故當日一共出動了21位dancers一起拍攝。

排舞老師大讚Cloud極認真。（公關提供）

Cloud整斷花束遭取笑「摧花賊」

二人先拍攝街上偶遇的戲份，Cloud拿著玫瑰花走到黃溢濠身旁，一見鍾情的場面原本甜蜜浪漫，但Cloud常常不小心整斷花束，被現場工作人員取笑她是「摧花賊」，黃溢濠見狀亦哭笑不得。到正式拍攝二人共舞的畫面，每一次完成拍攝，兩人都會主動睇playback（拍攝回放），希望在動作和表情上加以改進，盡力做到最好，即使每拍完一take，兩個都要不斷抹汗補妝，但仍堅持拍了十多次，非常專業。

共舞場面完成，滿頭大汗的Cloud說：「頭先好奇怪，點解溢濠咁大力轉我呢？平日排舞都唔係咁，原來佢想搬番我個樣去cam（鏡頭），但其實我哋係唔使望cam，但一個專業嘅演員，係需要眼顧四方。」

Cloud整斷花束遭取笑「摧花賊」。（公關提供）

黃溢濠期待Live演出

問到黃溢濠對於自己的表現？他說：「我只係覺得好熱，因為剛才轉咗好多唔同嘅機位，呢度我哋要做咩？要加啲咩？所以先可以拍得咁快。」問到有冇機會可以現場欣賞到二人共舞，Cloud說：「會唔會Live？嗯！我覺得好難，因為要搵番個男主角。」但身旁的黃溢濠馬上說：「我可以呀，睇吓個歌手會唔會邀請我囉！」