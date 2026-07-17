MUSIC EXPO LIVE 2026音樂節台北｜門票攻略＋購票連結

《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》音樂節將於2026年10月24日 (六)、25日 (日)在台北小巨蛋舉行，會在寬宏售票開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》音樂節2026台北 | 詳情

音樂節日期：10月24日 (六)、25日 (日)

音樂節時間：晚上6時

音樂節地點：台北小巨蛋

主持人：櫻井翔（擔任兩天主持 ）

演出陣容：(排列按英文字母順序)

Day1✨10月24日：AiNA THE END、FRUITS ZIPPER、Hearts2Hearts、King & Prince

Day2✨10月25日：ATEEZ、NCT WISH、Sakurazaka46（櫻坂46）、&TEAM

《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》音樂節海報（Facebook@寬宏藝術）

《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》音樂節2026台北 | 公售

公開發售平台：寬宏售票

公開開賣日期：2026年7月28日(二)

公開開賣時間：中午12時

門票價錢：有待官方公佈