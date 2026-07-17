郭偉亮愛將XiX宣布休團開暫別騷　謝霆鋒驚喜拍片送檸檬批打氣

由郭偉亮（Eric Kwok）一手打造、葉佩雯擔任形象總監的女子組合XiX成軍4年，日前突然宣布即將休團！由於成員楊秉頤（Caitlin）與鄧曉殷（Kiele）即將遠赴美國升學，僅餘良玳瑩（Crystal）和繆昀希（Charlotte）兩位成員確實難以支撐運作。為了讓愛徒圓滿畢業，Eric Kwok特意送上告別新歌《微笑擊敗全世界》，並為她們於7月18日假西九文化區舉行同名暫別演唱會。日前，一眾女孩在綵排時，更意外收到樂壇巨星謝霆鋒親自拍片驚喜打氣，場面既溫馨又惹笑！

由郭偉亮（Eric Kwok）一手打造的女子組合XiX。（IG@acirclemagazine）

謝霆鋒送「檸檬」大放笑彈

謝霆鋒日前特意錄製短片為XiX送上祝福。片中他手持一個檸檬撻，完美呼應她們新歌歌詞中的「檸檬批」，卻調皮地大放笑彈：「XiX微笑擊敗全世界，我買個檸檬撻過你哋食，不過你哋都唔好食，費事Eric話你哋肥，呢個我食。」結果謝霆鋒真的在鏡頭前獨自把整個批吃咗。

謝霆鋒特意錄製短片為XiX送上一個檸檬撻。（IG@acirclemagazine）

XiX全員興奮到尖叫。（IG@acirclemagazine）

XiX隨後在社交網分享短片並興奮留言：「雖然個批最後都係佢自己食晒，我哋連一啖都冇份，但望住佢食我哋已經開心到癲咗！」其中有成員問到這個批是否謝霆鋒親手製作，Eric Kwok即笑稱「唔係」。

有成員問這個批是否謝霆鋒親手製作，Eric Kwok即笑稱「梗係唔係」。（IG@acirclemagazine）

有趣的是，當成員們興奮地輪流多謝「謝霆鋒」時，身旁的經理人Eric Kwok隨即擺出嚴師姿態，搞笑提醒：「謝霆鋒個名係你叫嘅咩？」嚇得眾人馬上補加「前輩」、「哥哥」，場面非常惹笑。

Eric Kwok在旁搞笑提醒。（IG@acirclemagazine）

XiX全員感謝謝霆鋒。（IG@acirclemagazine）

XiX迎來「第一個亦是最後一個個唱」

XiX在社媒透露，歌詞中的檸檬批寓意著人生中的「酸與甜」，確實能吃走不快，她們會記住這種酸甜的感覺帶上舞台。

XiX成軍4年，卻宣佈即將休團。（IG@acirclemagazine）

不過，這次休團的決定背後亦充滿無奈。由於成員楊秉頤（Caitlin）與鄧曉殷（Kiele）即將出發前往美國升學，僅餘下良玳瑩（Crystal）和繆昀希（Charlotte）兩位成員，在人手不足下實在難以繼續支撐組合的日常運作。因此，18日舉行的暫別演唱會，將會是她們成軍以來的「第一個，亦是最後一個演唱會」。