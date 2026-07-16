谷婭溦新歌訴說走出內耗心聲　黃宗澤零酬勞義氣擔任男主角

由香港新城廣播知訊台與廣東廣播電視台音樂之聲攜手製作的聯播節目《灣區聲勢力》踏入第11周，詹天文（Windy）的新歌《無疾而終》奪得「大灣區音樂榜」冠軍歌，Windy更拍片感謝各方支持。詹天文在影片中表示：「Hello大家好，我是詹天文，好開心我的新歌《無疾而終》得到『大灣區音樂榜』的冠軍歌曲，很感謝新城資訊台、廣東廣播電視台音樂之聲，及內地的所有歌迷朋友支持，多謝你們！」

詹天文。（公關提供）

谷婭溦新歌訴說走出內耗心聲

節目主持張宇航與T.MAX亦邀請了嘉賓谷婭溦帶來新歌《愛自己啊》，不但旋律有力，更親自填詞，並由台灣監製陳建騏製作。她透露整個企劃由自己主動提出，公司亦爽快答應。談到創作初衷，她直言現代人壓力大、節奏急，容易忽略自身需要，勸勉大家先照顧好自己，才有能力去愛別人。

谷婭溦及主持張宇航。（公關提供）

她又解釋愛自己不等於自私，雖說懂付出才會有收穫，但前提是要分辨對方是否真心。過去她曾長期陷入內耗，過分追求外界認同，令身心出現問題，2016年至2017年更是最低谷、最難捱，後來學懂放下，用一句「I don’t care」慢慢走出窘局。

她亦分享一段曾令自己動搖的經歷，有人質疑她應否現場唱到如錄音般完美，又指這樣會令她沒有新聞價值，當時她認真看待，令壓力大到懷疑人生。如今回望只覺荒謬，也成為她重新建立自信的契機。

谷婭溦及主持張宇航。（公關提供）

谷婭溦攜手黃宗澤推新歌

新歌MV邀來黃宗澤（Bosco）擔任男主角，她笑言只是簡單傳短訊邀請，對方已爽快答應，未談酬勞先幫忙，大讚Bosco夠義氣又專業，她又讚拍親熱鏡頭時「前輩視帝好自然」，強大對手亦帶動自己表現理想。