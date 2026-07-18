Gin Lee邀徐浩大談錄音室奇人奇事　爆容祖兒點蠟燭錄音缺氧見暈

Gin Lee李幸倪YouTube節目《Miss Gin》今次第八集請來著名音樂監製徐浩（Terry）做嘉賓，二人大爆錄音室內的奇人奇事、歌手的「古怪僻好」。徐浩更直言「曲、詞、編、監」當中的「監」，說到尾原來是「打雜」？



Gin Lee李幸倪請徐浩（Terry）做節目嘉賓，大爆錄音室內的奇人奇事。（公關提供）

Gin自爆為轉做幕後曾幫手倒車

Gin指不少歌迷經常聽見歌手多謝「曲、詞、編、監」，但監製究竟做啲乜？今次她便找來Terry解說。他形容監製似一個「全能大管家」，由跟歌手傾偈定方向、找人編曲、錄音到後期製作，全部一腳踢。他透露自己最初都是歌手出身，之後轉做幕後，一開始都是由低做起，幫手剪和音、沖咖啡、甚至倒車都做過，這都是為了在旁邊偷師，觀眾前輩如何跟同歌手及樂手溝通。

Gin自爆為轉做幕後曾幫手倒車。（公關提供）

Gin錄音最怕歌手咬字有問題

Gin問到錄音最棘手的事，Terry謂最怕歌手咬字有問題，Gin大表認同。Terry指現今科技先進，音準及拍子通通可以靠後期電腦逐個音Tune好，唯獨「咬字」！「遇到咁嘅情況，就要開住份歌詞，逐個字同歌手解釋同練習，因為好多時歌手自己根本聽唔出有問題。」

Gin錄音最怕歌手咬字有問題。（公關提供）

Gin自爆新人時期笑料

徐浩又爆料話，錄音前「食嘢」同「叫外賣」這個環節極度重要，尤其是跟第一次合作的歌手，他會透過一起食飯傾偈，了解對方性格，建立信任，笑言這個步驟隨時緊要過錄音本身。說到嗌外賣，Gin就忍不住自爆新人時期的笑料，「我開頭唔知呢樣嘢，點解會食飯呢？呢個時間唔係要錄音嘅咩？做新人嘅時候好緊張，prep足成個禮拜，每一日一起身就唱唱唱，好ready啦。好！四點錄音吖嘛，我諗住一去到錄音室就唱，去到監製就同我講：『點啊？食嘢未啊？嗌啲嘢食先啦』哈哈。我就……『都好呀。』之後先知其實係透過一個食嘢嘅環節去了解歌手嘅特質、性格等等，然後就會令之後嘅錄音程序更加暢順。」

Gin自爆新人時期笑料。（公關提供）

Gin爆容祖兒點蠟燭唱歌缺氧

講到歌手錄音時的奇特癖好，Terry就話自己算好彩，未遇過太古怪的Case，最多都是見過有人點蠟燭、噴香水營造氣氛。Gin一聽到「點蠟燭」便勁surprise，「因為我聽過祖兒嘅故事，佢話佢以前錄音嘅時候，要唱一首可能好emo嘅歌，佢就點晒蠟燭，跟住呢越唱越暈，原來缺氧！ 所以我好記得呢個故事，哈哈！」除了點蠟燭， Terry透露有歌手很怕跟人有Eye Contact，因為錄音室與控制室之間通常只隔住一塊大玻璃，有歌手會怕被人看到他唱歌時的樣子，Gin表示認同，「我又明嘅，其實你入咗自己嘅世界，想去投入，可能都已經冇表情管理㗎啦。」

Gin爆容祖兒點蠟燭唱歌缺氧。（公關提供）

Terry怕歌手錄音受影響為其清場

不過講到最影響歌手跟監製，Terry坦言錄音時有人站在他後面！「因為歌手喺嗰個咁赤裸嘅時間，如果後面坐一班人，係好影響佢。所以我都係，尤其是錄一啲比較emo嘅歌嘅時候，我就會盡量只係得我同個歌手喺度。我就會請其他嘅同事、even我自己嘅assistant，我都會請佢哋出去。」Gin聽完即刻和應，「我都有同感。因為有時你唱某啲歌，你真係會覺得自己係全部攤晒出嚟俾人睇。所以如果喺呢個 moment 后面有人傾偈，你就會突然間出戲。 」

Terry怕歌手錄音受影響為其清場。（公關提供）

現場突襲提問「監製戀歌手」Terry尷尬認緣份

最後去到場外提問環節，現場拍攝團隊問到Terry：「你有冇睇過《金枝玉葉》？」Terry不以為意答道：「有呀有啊呀。」然後拍攝團隊再說：「監製通常後尾都同歌手發展出戀情⋯⋯」Gin立即大笑，這時Terry才恍然大悟（其太太是歌手曾樂彤），更忍不住掩咀笑起上來，大讚提問厲害，「呢個幾勁喎、呢個幾勁喎！」這時Gin「加一把勁」，「呢個真人真事喎。」Terry尷尬地說：「都唔一定嘅，有啲咁嘅事發生嘅間唔中都，我亦都唔係唯一一個嘅，緣份嘅嘢好難講嘅，就咁啦，下次見。」