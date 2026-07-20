MIRROR「FING小組」演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表
MIRROR「FING小組」《W.T.F. Live Tour 2026 - Macau》演唱會將於2026年9月5日（星期六）在澳門新濠影滙綜藝館舉行，會在有待官方公佈優先開賣門票，並會在Cityline、新濠影滙開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
輸入01獨家優惠碼，購買港澳演唱會門票滿HK$2,000即減$108！
優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日
優惠碼：HK01SHOWPASS
MIRROR「FING小組」演唱會2026澳門 | 詳情
演唱會日期：2026年9月5日（星期六）
演唱會時間：晚上7:30
演唱會地點：澳門新濠影滙綜藝館
門票價錢：澳門幣/港幣 1,588 / 1,288 / 1,088 / 788 (所有票價均為固定座位)
澳門住宿優惠😍10間高性價比酒店推介（低至HK$284）
澳門來回交通選擇：立即上Klook入手！船票 / 直通巴士 / 包車接送
粉絲福利
1. 凡購買$1,588門票(VVIP 區) 觀眾，同時可參加Sound Check Event。
2. 凡購買$1,288門票(VIP 區)或 $1,088門票(A 區)或$788門票(B 區)的觀眾，獲得一次抽獎機會，得獎者可參加Sound Check Event。
3. 每張門票僅一次抽獎及中獎機會。
MIRROR「FING小組」演唱會2026澳門 | MIRROR Official Fan Club會員尊享優先購票
優先訂票渠道：有待官方公佈
門票發售時間：2026年7月23日（星期四）中午12時
MIRROR「FING小組」演唱會2026澳門 | 公開發售
公開發售平台 ：Cityline、新濠影滙
公開開賣日期：2026年7月29日(星期三)
公開開賣時間：中午12時
MIRROR「FING小組」演唱會2026澳門 | 座位表
MIRROR「FING小組」演唱會2026澳門 | Cityline 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。