LE SSERAFIM演唱會2026澳門｜門票優先公售攻略+購票連結+座位表

LE SSERAFIM《PUREFLOW》澳門演唱會將於2026年11月7日、8日(星期六-日) 在銀河綜藝館舉行，會在FEARNOT MEMBERSHIP (GLOBAL)優先開賣門票，暫未公佈開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

演唱會海報（FB@GALAXY ARENA）

LE SSERAFIM演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：11月7日、8日(星期六-日)

演唱會時間：7日為晚上19時，8日為晚上18時

演唱會地點：GALAXY ARENA 銀河綜藝館

門票價錢：暫未公佈

LE SSERAFIM演唱會2026澳門 | 優先購票

LE SSERAFIM演唱會2026澳門 |FEARNOT MEMBERSHIP(GLOBAL)優優先購票

優先訂票渠道：暫未公佈

門票發售時間：9月2日(星期三) 12時至19時

LE SSERAFIM演唱會2026澳門 | 公開售票

公開發售平台：暫未公佈

公開開賣日期：9月3日(星期四)

公開開賣時間：中午12時起

LE SSERAFIM（IG@le_sserafim）

LE SSERAFIM演唱會2026澳門 | 座位表

座位表僅供參考，實際以官方發佈為准。