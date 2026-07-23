麗英推催淚新歌唱盡生離死別　張國強入行50年獻MV初體驗演父女

麗英2026年第二首全新廣東歌〈陪多我半日好嗎〉感動登場！隨著年紀漸長，面對越來越多的關係與離別，麗英深刻體會到無論多麼捨不得，生離死別都是人生的必經之路。眼見親人驟然老去、寵物離世、朋友散落各地追尋理想，抑或是伴侶因步調不同而漸行漸遠，這些真實的感觸都成了〈陪多我半日好嗎〉的靈感來源。

麗英2026年第二首全新廣東歌〈陪多我半日好嗎〉感動登場。（官方提供圖片）

麗英新歌〈陪多我半日好嗎〉唱盡生離死別

在拍攝MV時，麗英更一度情緒大爆發，淚灑現場。她透露入戲時想起同齡好友的真實經歷——好友的父親曾身患重病，當時好友哭著對她說：「爸爸真的不能就這樣離開我，家裏嘅水電煤我全部都唔識，冇咗佢我真係唔得㗎！」這說話深深觸動了麗英。面對無法逆轉的離別，就算有再多的不捨，有時我們都只能帶著遺憾默然接受。

在拍攝MV時，麗英更一度情緒大爆發淚灑現場。（官方提供圖片）

麗英MV奪張國強「第一次」

這次MV特別邀請到重量級嘉賓張國強（KK）與蘇振維（Ray So）擔任雙男主角。從影近50年的KK，這次更是獻出了職業生涯的「MV初體驗」！KK謙虛地表現：「今次拍攝非常難忘，麗英很精靈，很有才華，又很會逗老人家開心。從此我人生嘅成績表，又多咗一項MV演出！」麗英則笑說：「細細個就喜歡睇KK演戲，今次非常榮幸邀請到佢飾演父親。初初見到前輩係有啲緊張，但KK真人非常funny，成日同我哋講笑，而且我哋仲有個共通——我哋都係人馬座，都好熱衷演戲，我哋傾到冇停過！」兩人在現場默契十足，細膩演繹出動人的父女深情。

麗英這次MV特別邀請到重量級嘉賓張國強（KK）與蘇振維（Ray So）擔任雙男主角。（官方提供圖片）

張國強MV初體驗即演麗英父親。（官方提供圖片）

除了感人的親情，麗英也不忘在MV中「自肥」！這次特別找來靚仔的新人演員Ray So擔任男友一角。麗英表示：「〈陪多我半日好嗎〉要講離別與不捨，需要相當嘅演技。早前睇過Ray出演嘅劇集《哪一天我們會紅》，覺得佢又靚仔又會演戲，有佢係現場會好放心！」兩人雖是首度合作，Ray表示為了加快入戲，拍攝時特別請劇組播放這首歌曲。Ray感性地說，仔細聆聽歌詞後深受觸動，情緒也很自然地被帶入歌曲的世界中。

麗英也這次特別找來靚仔的新人演員Ray So擔任男友一角。（官方提供圖片）

新歌〈陪多我半日好嗎〉由謝芊彤作曲、Oscar填詞、Dick Wong編曲、周錫漢監製，溫柔紀錄離別前夕最真實的不捨情緒。成長的代價，似乎就是學會不斷目送。世界太大、未來太遠，在你離開之前，可以「陪多我半日好嗎」？時間不斷前行，我們終將在快樂與遺憾之中，學會如何體面地告別。