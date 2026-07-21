鄧小巧新歌《無時無刻》 飛峇里自導自演MV　同海豚共泳驚喜圓夢

「療癒系女聲」鄧小巧推出全新作品《無時無刻》。向來鍾意參與創作的她，今次亦不例外，再次親自操刀參與填詞，難怪歌曲充滿她的個人風格。



鄧小巧推出全新作品《無時無刻》。（公關提供）

鄧小巧遊峇里島順勢拍MV

今次MV拍攝取景地，小巧指其實是一個美麗的巧合，「本身真係純粹去峇里島旅行㗎咋，哈哈！咁啱得咁橋寫《無時無刻》Demo嗰陣，第一稿嘅Demo詞入面嗰句『吸氣呼氣』，其實本來係寫『飛去峇里』。」正正因為這個「整定」，她覺得既然都去到，就不要浪費當地靚景，更索性由原本計劃只是拍Vlog，變成認真找當地攝影師拍攝，「當地攝影師最了解峇里嘅靚景，於是就去搵佢哋拍一啲航拍嘅shot，應該會好靚。同埋我好鍾意峇里嘅稻田，被椰子樹同叢林包圍嘅感覺。仲專登搵咗個冇咁熱門但係靚好多嘅稻田拍攝。」

鄧小巧遊峇里島順勢拍MV。（公關提供）

鄧小巧MV圓夢與海豚同游

這次寓工作於娛樂的拍攝之旅，除了有當攝影團隊，小巧老公「白先生」及經理人都有落手落腳幫手，成個過程又累又開心。她還趁機完成人生其中一個Check List，「就係同野生海豚游水！終於做到，真係好開心！」她透露拍攝靈感來自於「活喺當下」，「無論風雨、無論係崎嶇道路定一帆風順，都可以好活在當下，所以今次MV有種上山下海嘅感覺。」

鄧小巧MV圓夢與海豚同游。（公關提供）

《無時無刻》教歌迷把握人生際遇

至於歌曲內容，小巧就話《無時無刻》表面上輕快，但其實是講述一種狀態，「開心又係過，唔開心又係過，不如平和啲去感受你嘅情緒。呢首歌就係講『慢慢來比較快』，去感受、去戀愛、去冒險，把握人生中嘅際遇。」