藍奕持與家人分隔兩地曾感孤獨　在港出道靠講廢話維繫感情

寰亞唱作歌手藍奕持（Lester）全新派台作品《純》MV上架，由Bryan Chiu 作曲、黃偉文填詞、蘇道哲編曲與監製。來自馬來西亞的Lester，隻身在香港讀書和出道做歌手，靠與媽咪「講廢話」和分享無聊日常維繫感情，舒緩孤獨感。

藍奕持新歌由黃偉文填詞。（公關提供）

藍奕持新歌《純》MV正式上線。（公關提供）

藍奕持新歌反映內心世界

新歌《純》正好反映Lester的內心世界，他說：「呢首歌講緊我嚮往嗰種義無反顧嘅愛，因為細細個付出或者接收愛，都好簡單直接。但長大後多咗啲嘢，例如責任感。今次MV喺一間空蕩蕩嘅房間拍攝，望出窗外，睇到飾演童年同埋少年版嘅我。我曾經成日覺得自己接收到嘅愛好唔足夠，就算有，都有距離，可能因為同家人、以前嘅朋友唔喺同一個地方。後來明白，即使有距離都可以去表達自己嘅愛，亦感受到對方畀自己嘅愛，慢慢就釋懷咗！」

新歌反映內心世界（公關提供）

靠講廢話維繫感情

Lester自言被「I Love You」這三個字養大，與家人經常「Love」來「Love」去，與媽媽更常常攬攬錫錫，但長大後反而變得內歛，加上他與家人分隔兩地，難以直接面對面表達愛，心裏漸漸感到孤獨。不過，Lester終於找到「解藥」，他說：「當屋企人年紀漸老，對佢哋嘅愛多咗份責任感，唔再係我被照顧嘅愛，而係要孭起照顧佢哋嘅責任。嚟咗香港生活，我自己住，靠同媽媽講好多廢話去舒緩孤獨感。有時候自己煮完飯影一張相分享畀佢，咩都冇講，有時係啲好奇怪、好搞笑、好瑣碎嘅事。」分享無聊日常，就是Lester向媽媽示愛的獨門秘方。

分享無聊日常，就是藍奕持向媽媽示愛的獨門秘方。（公關提供）

學習廣東話盼未來創作粵語歌

MV其中一件道具是Lester的日記，團隊非常細心，將新歌《純》的歌詞、文案、他曾推出的唱片封面、樂譜、創作筆記等，寫滿日記內，Lester認證與他本人真實的日記的內容相似。不少Fans都表示期待Lester寫廣東話歌，他說：「其實我有試吓寫，因為寫咗好多年英文歌，都想有啲新鮮感，不過先學好廣東話先，俾啲時間feel到個韻味，然後融入落自己嘅作品度。」拍攝當日，Lester拍了很多即影即有相留念，並透露親簽後透過網上分享平台送給Fans。