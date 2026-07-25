張敬軒澳門騷無預警唱新歌　含淚剖白愛貓與恩師離世之痛

一連三場的《張敬軒 UNPLUGGED 2 第二樂章音樂會》昨晚（24日）於澳門新濠影匯綜藝館正式揭開序幕。向來喜歡搞新意思的軒仔，今次唔玩華麗珠片閃石戰衣，反而回到純粹初心，跟樂迷來個純音樂交流。他特別向自己中學年代影響甚深的音樂廠牌「滾石唱片」致敬，翻唱多首經典之餘，更毫無預警下首唱未派台新歌兼現場首播MV，驚喜十足！

《張敬軒 UNPLUGGED 2 第二樂章音樂會》昨晚（24日）於澳門新濠影匯綜藝館正式揭開序幕。（官方提供圖片）

張敬軒澳門show突襲拋震撼彈

音樂會開場，軒仔先為觀眾帶來沉浸式行為藝術體驗，為整個show騷營造獨特氛圍。正式開show後，他向觀眾解釋這個UNPLUGGED 2 演唱會的初心，「好開心，呢個UNPLUGGED 2 演唱會可以喺十七年之後、喺就嚟打風嘅weekend舉行。」他坦言這幾年不停做演唱會，今次很想做自己喜歡的表演，「今晚呢個UNPLUGGED 2 音樂會應該可以話係一個好private嘅concert，我淨係想有一個好好嘅舞台、好好嘅配套、好好嘅音樂總監，同埋好好嘅觀眾，安安靜靜咁樣有個好靚嘅場地，喺呢度好好地、好放鬆咁唱吓歌。」講到衣着，他笑說：「終於有一個演唱會係冇珠片嘅衫啦！係冇閃石嘅衫，呢個show簡單啲，希望大家唔好介意。」

張敬軒澳門show開場先為觀眾帶來沉浸式行為藝術體驗，為整個show騷營造獨特氛圍。（官方提供圖片）

毫無預警首唱未派台新歌《靈魂相願》兼現場首播MV

這次音樂會其中一個重點環節，軒仔跟樂迷分享他的音樂成長旅程，他提到自己成長時期是超級樂迷，會跟着不同唱片公司聽歌，最沉迷的，就是「滾石唱片」，「佢有好多我好鍾意嘅歌手，有哥哥張國榮、憶蓮、辛曉琪、有我嘅偶像李宗盛先生。以下呢個Chapter我將佢命名為『我的滾石時代』。」在演唱林憶蓮的《不必在乎我是誰》前，軒仔感性謂：「呢首歌，細個聽嘅時候冇乜感覺，就覺得好好聽，Melody好靚，但係每一次我都唱唔晒，希望今晚可以忍住啲眼淚唱得晒。」隨後佢一口氣唱出《明天我要嫁給你》、《飄洋過海來看你》及《愛我別走》。

張敬軒澳門UNPLUGGED音樂會致敬滾石回歸純粹初心。（官方提供圖片）

Encore環節，軒仔再次出場，觀眾急不及待瘋狂叫加場，軒仔笑着說：「我都唔知幾時可以有啲show係冇encore，哈哈。你哋早啲返屋企瞓，不過咁耐都冇同大家見面，所以大家肯聽，我都肯唱。」正當大家以為只係普通encore，軒仔就拋出終極震撼彈！「一係我就唱一啲我之前唱過，但係就唱得好好聽嘅翻唱人哋嘅歌，一係就唱一啲你哋都冇聽過嘅新歌。」結果全場當然大嗌要聽新歌，軒仔再一不離二，謂即場進行MV首播，兼透露每晚都會唱一首唔同嘅新歌，令樂迷充滿期待。

軒仔毫無預警首唱未派台新歌《靈魂相願》。（官方提供圖片）

剖白寵物與恩師離世之痛：「要學識同最愛Say Goodbye。」

演唱新歌前，軒仔收起笑容，跟大家分享新歌《靈魂相願》背後的沉重故事。他指2024年頭覺得自己是全世界最幸福的人，後來卻成為人生最大考驗的一年。他透露那年經歷了兩個重大打擊，「第一個打擊就係屋企最後一隻寵物，我喺香港咁多年陪伴我嘅最後一個伴，我隻貓貓Leslie走咗，到年底嘅時候我好親愛、好似一個屋企人咁樣嘅一個Mother Figure，我哋英皇娛樂嘅CEO Shirley離開咗。」

軒仔現場剖白寵物與恩師離世之痛。（官方提供圖片）

軒仔坦言2025年開始感到一片茫然，直至完成上次澳門演唱會後，休息了一段長時間，才敢「喺個回憶嘅櫃桶入面攞返一啲要去處理、要去面對嘅情緒出嚟。」他提到這首歌一直收埋不敢打開，直至最近跟填詞人朋友有類似嘅經歷，才一起將這份情緒化成旋律。他寄語樂迷，「我覺得我哋人生當中最大嘅課題就係學識喺我哋長大過程當中，慢慢去同自己最愛嘅人、最愛嘅事去say goodbye。情緒係痛苦嘅，但當我哋識得將佢面對、將佢釋懷嘅時候，可以化為另外一種能量。」最後他唱出這首充滿洋蔥的《靈魂相願》，讓全場觀眾沉浸在軒仔最真摯的情感之中。