姜濤衝出羅湖現身韋禮安演唱會　獨唱《蒙著嘴說愛你》全場High爆

姜濤首度以個人身份在內地舞台亮相，是應台灣唱作歌手韋禮安之邀，擔任其25日晚深圳《HI WE1韋，您好》巡迴演唱會的表演嘉賓。當晚姜濤以白色恤衫配領帶，外罩紅色外套與牛仔褲的造型現身，與韋禮安一同邊跳邊唱《女孩》，甫登場即引發全場尖叫，不少網民事後直呼姜濤「終於紅過羅湖」。



姜濤擔任嘉賓。（IG@weibirdmusic）

坦承未出道選唱零獎金

兩人唱畢《女孩》後，韋禮安感謝姜濤二話不說義氣相助，更即場大讚對方：「我知道姜濤非常帥、又會唱歌又會跳舞，所以我今天很有壓力，我在你面前只能跳比較像兒童舞的。」姜濤隨即搞笑稱自己特意練了一個月舞，韋禮安笑指：「你只要練5分鐘吧！」二人聊到《女孩》這首歌對姜濤別具意義，姜濤透露未出道前曾參加公司的小比賽選唱此曲，被韋禮安追問有無拿到獎金時，姜濤即坦白笑言：「沒有，因為我唱得不好。」韋禮安則暖心鼓勵：「不管你當年唱得怎麼樣，真的很謝謝你……台下有很多的歌迷朋友，也是聽着我的歌長大的，跟你一樣。」

姜濤坦承未出道選唱零獎金。（小紅書圖片）

韋禮安自嘲年紀大

韋禮安更自爆：「姜濤我發現我年紀比你大一輪，所以我唱跳完之後體力有點需要調節一下，所以接下來這個舞台可以交給你，可以嗎？我的汗都冒出來了。」幽默自嘲引來全場大笑，隨後他將舞台交給姜濤獨唱。

韋禮安自嘲年紀大。（IG@weibirdmusic）

吃貨上身聽錯「一隻雞」

姜濤獻唱《蒙著嘴說愛你》前正式跟深圳觀眾打招呼，即展現超謙遜態度自我介紹：「這次是我第一次來到深圳做嘉賓，其實我也蠻緊張的，因為不知道你們認不認識我，如果不認識的話，我自我介紹一下，我是來自香港的一個團體MIRROR其中一個成員，我叫姜濤……小弟也是真的很緊張。」講完正經事，姜濤即發揮「吃貨」本色，興奮問台下有甚麼好吃的，怎料卻將歌迷大喊的「椰子雞」搞笑聽錯：「一隻雞？我聽不到，好了沒事，有空我會來這邊吃吃東西。」場面十分搞笑。

姜濤吃貨上身。（小紅書圖片）

演唱會結束後，韋禮安於社交媒體發文感謝姜濤「二話不說地答應」，更讚對方的加入讓舞台「更加青春帥氣」，而姜濤亦相當有禮貌地留言回覆：「感謝前輩的邀請。」