蕭景鴻自嘲「吸雨」體質風雨隨行　簽唱會親手送地瓜回饋「弟瓜」

蕭景鴻上週末分別於台中、高雄舉辦個人首張同名專輯簽唱會，兩場活動都吸引大批歌迷到場支持，現場演唱多首新歌，也與歌迷近距離互動、聊天簽名。睽違許久再到台中舉辦活動，蕭景鴻感性表示，台中一直是他既熟悉又懷念的地方，更回憶起人生第一次簽到凌晨的簽唱會就是在台中，至今仍印象深刻。然而向來有「水做的男人」封號的他，除了情感豐沛、淚腺發達之外，似乎連颱風、下雨都特別喜歡跟著他跑，不管是台北演唱會、簽唱會，甚至連台中、高雄這兩場簽唱會也都遇上下雨天，而他也認了自己真的有「吸雨」體質，更幽默笑說：「以後如果哪個地方缺水，就邀請我去演唱吧！」讓全場笑翻。

蕭景鴻於台中、高雄舉辦簽唱會，深情獻唱多首新歌。（公關提供）

蕭景鴻相當親民，下台與歌迷互動、自拍。（公關提供）

預告8.12台北站送新鮮地瓜

蕭景鴻也暱稱為「阿弟」，因此歌迷替自己取了可愛的粉絲名「弟瓜」。這次簽唱會，蕭景鴻特地帶著「地瓜」與歌迷見面，更預告將在因為颱風延期至8月12日《以我為名》台北站演唱會，準備新鮮地瓜送給歌迷，他笑說：「謝謝大家為了我的演唱會改變行程，既然大家都喜歡叫自己『弟瓜』，那我就送你們吃地瓜，表達我的感謝！」簽唱會現場，蕭景鴻特別準備來自全家的瓜瓜園夯蕃薯新鮮地瓜送給歌迷，讓大家把這份心意提前帶回家。他幽默表示：「大家可以自己煎、煮、炒、炸，或是乾脆把它種起來，自己種一片地瓜園。」希望歌迷不只在現場聽得開心，回家也能吃得健康。最後還不忘笑著提醒大家：「不過如果我唱不好，不可以往台上丟喔！」

蕭景鴻將準備地瓜給8月12日演唱會現場歌迷。（公關提供）

唱新歌獻亡父

演唱〈最後的記持〉前，蕭景鴻特地切換成閩南語模式與歌迷分享創作心情。他回憶以前到台中舉辦活動時爸爸總會到場支持，如今雖然父親已不在身邊，思念卻從未消失。適逢下個月父親節將至，他也提前向所有爸爸獻上祝福：「父親節快樂，我自己也是。」並將〈最後的記持〉獻給天上的父親，以及每一位為家庭付出的爸爸。而歌詞中寫道「希望有一工換你來做我的囡仔」，蕭景鴻感性表示：「我跟爸爸許的願望實現了，讓我有了很可愛的孩子。」現在的他也深刻體會父親的心情，也希望大家都能向珍惜的人勇敢表達愛意，對他們說聲「我愛你」。

蕭景鴻強忍淚水演唱〈最後的記持〉思念天上的父親。（公關提供）

台北站8.12 Legacy TERA開唱

蕭景鴻出道24年終於舉辦個人巡迴演唱會，《以我為名》巡迴演唱會台北站第二場，將於8月12日在 Legacy TERA開唱，高雄站則於9月26、27日在後台Backstage Live震撼登場，高雄首場已全面完售，27日場次僅剩少量門票！這次蕭景鴻為了回饋一路相伴的歌迷，演唱會上特別規劃「弟上麥克風」專屬環節全新歌單，邀請現場的所有粉絲點歌合唱，一圓彼此多年的音樂約定！蕭景鴻表示：「大家一直都在聽我的故事，我也希望能聽大家的故事。」他期待透過音樂與歌迷產生雙向交流，「你們看著我，我也在看你們的表情，不只是我投入在唱歌，你們也投入在我的歌聲裡」。