曾比特亮相上海《金曲匯》開唱　近距離接觸歌迷坦言感覺極赤裸

曾比特（Mike）日前以香港唯一代表歌手身份，獲邀出席香港電台於上海舉辦的「十大中文金曲—上海金曲匯」活動。這次盛事包括為期三個星期的「香港唱片足印展」，展出港台音樂資料庫大量珍藏，包括約一百三十張不同年代的經典黑膠唱片、歷年十大中文金曲獎座及場刊等珍貴物件，絕對係樂迷嘅集體回憶。晚上更舉行廣東歌派對之夜。

曾比特（Mike）獲邀出席香港電台於上海舉辦的「十大中文金曲—上海金曲匯」活動。（公關提供）

曾比特埋身玩音樂嗌赤裸

講到黑膠唱片，Mike表示如果有機會推出黑膠碟，外表一定要夠搶眼，「外觀上希望係七彩顏色，令人望到都好開心。」音樂類型則與「七彩黑膠」完全相反，拒絕花巧，「反而會偏向簡化，盡量以最純粹的音樂去打動樂迷。」至於晚上的Canton Pop Party，Mike透露之前從未去過這類活動，今次是第一次參與，而且更是第一次以超近距離方式跟Beat Friday一齊玩音樂，「個距離係大家隻手一伸出嚟就可以掂到我。」Mike形容這次體驗非常有趣，感覺猶如將當刻唱歌的自己，以一個很赤裸的表演狀態呈現給大家看，「我見到大家一路聽歌嘅時候一路喺度搖擺，亦都聽得好陶醉嘅時候，其實我自己都唱得好陶醉。」

曾比特埋身玩音樂嗌赤裸。（公關提供）

曾比特埋身玩音樂嗌赤裸。（公關提供）

曾比特上海熱爆演出

活動當日，上海天氣酷熱，Mike每逢踏出室外便感受到熱浪侵襲，不過佢謂這股熱力，遠遠不及居住上海的香港人，以及專程遠道而來撐場的香港歌迷般熱情，差點被大家的愛融化。除此之外，難得去到上海，Mike完成工作後經過外灘，忍不住叫司機停車，衝落車影返幾張打卡相，他笑謂：「打完咭就啱啱好熄燈，都算完美的時間節奏。」