晚安莉莉進軍麥花臣！中秋翌日開騷與粉「追月」 預告拉近距離

近年備受矚目的人氣樂隊晚安莉莉（Goodnight Lillie）人氣持續急升，繼早前於「第八屆KKBOX香港風雲榜」及「CON-CON HONG KONG 2026」舞台亮相大受歡迎後，日前移司青衣城舉行《晚安莉莉 2026 LIVE: Wish You GoodNight Lillie! 》記者會。一眾成員在台上正式宣布，晚安莉莉將於今年9月26日（中秋節翌日）於麥花臣場館舉行第二個專屬演唱會，與樂迷一同追月賀中秋！

安莉莉將於中秋節翌日於麥花臣場館舉行第二個專屬演唱會。（公關提供）

晚安莉莉記者會連唱多首熱曲

晚安莉莉是一支融合J-Rock與J-Pop曲風的樂隊，由六位成員組成。樂隊編制獨特，由 Sinnie與阿雞共同擔任主音，阿雞同時兼任低音結他手；另外四位成員包括結他手Yam、鼓手小伍、鍵琴手水金，以及結他手阿政。晚安莉莉在青衣城記者會上，展現了極具感染力的現場實力，一連大唱《當我們不再說晚安》、《晚安莉莉規格》、近期大熱作品《如果花火可不消散》及新歌《唯獨不可敗給名為「我」的你》，瞬間炒熱全場氣氛，吸引大批樂迷逼爆商場。

晚安莉莉記者會連唱多首熱曲。（公關提供）

主音Sinnie透露舞台將拉近與樂迷距離

看到現場人山人海，成員們亦感觸表示演唱會場地愈做愈大，十分感激Fans沿路陪伴支持。談到今次演唱會以《Wish You GoodNight Lillie》的概念，樂隊成員分享道：「今次演唱會希望觀眾在我們的音樂之中，可以暫時放低現實的重擔，安心進入夢境；享受我們的音樂。」主音Sinnie則透露，非常興奮和期待舉辦這次第二個樂隊專場，舞台將會以拉近與樂迷距離設計，呼籲屆時全場觀眾要盡情企起身跟着音樂一起跳動；結他手阿政與小伍補充，指樂隊已經汲取了去年的經驗，提早開始籌備商討歌單，並呼籲樂迷，說：「不論是大家想聽的歌，還是想我們推出什麼樣的周邊商品，記得一定要DM我們！」

主音Sinnie透露舞台將拉近與樂迷距離。（公關提供）

演出將有成員Solo部分

結他手Yam透露每位成員在今次演出都會有個人Solo部分，而鍵琴手水金則表示：「希望大家睇完我們演唱會、聽完我們的歌之後，回家都會發一個好夢。」阿雞說：「中秋除了食月餅團團圓圓外，亦希望以後每年9月，對樂隊來說都有好事發生。」

演出將有成員Solo部分。（公關提供）

阿雞搞笑回應Fans除衫要求

另外，對於有Fans熱烈敲碗要求阿雞在演唱會除衫騷肌，阿雞搞笑回應：「多謝大家！證明大家是有見證着我們成長。專場上，最想給大家看到，是我們音樂上多方面的進步。」而適逢鼓手小伍7月29日生日，在Sinnie帶領下，與樂隊及fans齊唱生日歌切蛋糕外，小伍即場許下生日願望，說：「希望隊Band可以走得更遠！第二個專場演出成功！」