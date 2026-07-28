梁詠琪入行30年11月再踏紅館歌單大兜亂　海報穿DeepV騷45吋長腿

不經不覺Gigi梁詠琪已經入行30年，為好好記錄這個事業里程碑，主辦單位「掌賞娛樂」宣布，將於今年11月27-29日假紅磡香港體育館為Gigi舉行《梁詠琪 LOVE GiGi愛自己世界巡迴演唱會-香港站》。



梁詠琪將於今年11月27-29日假紅磡香港體育館開騷。（公關提供）

11月開騷呼應首張專輯發行日

至於選擇在11月舉行個唱，背後原來有一個深層意義。Gigi的首張廣東個人專輯《愛自己》，正正是在30年前、即1996年11月11日推出，Gigi一直希望能在這個充滿回憶與紀念價值的月份舉行個唱，如今終於願望成真。

《愛自己》貫穿三十年人生

由標誌性的「短髮」加入樂壇，紅遍兩岸三地到今時今日歌影視三棲，早前仍勇於挑戰全國語對白話劇《我們成為的她》、及接拍驚慄電視劇《聰明鎮》。工作上繼續勇於嘗試，Gigi坦言，入行三十個年頭，除了熱愛工作和生命，還懂得如何愛錫自己。

「今次演唱會個名叫『愛自己LOVE GiGi』，點解會叫愛自己？因為《愛自己》呢首歌係我三十年前發表嘅第一首音樂作品。回想這三十年我如何面對自己？做人嘅宗旨係咩？其實同呢首歌一樣要『愛自己』。無論發生咩事、同咩人相處、工作成點，去到人生邊個階段，最重要係做到愛錫自己、對自己誠實。加上呢三十年來緊記要愛惜自己，歌迷又好錫我，所以就用咗『愛自己』呢個概念。」

《梁詠琪 LOVE GiGi愛自己世界巡迴演唱會-香港站》（公關提供）

大膽挑戰性感Deep V盡騷長腿

至於拍攝演唱會海報的概念，Gigi笑言今次整個製作團隊，都是合作30年的並肩戰友，所以完全放手讓團隊設計、構思，即使要她Deep V穿上西裝褸、再盡騷白滑長腿，Gigi一樣無比信任。

梁詠琪大騷45寸長腿。（公關提供）

「今次演唱會海報嘅concept、影相嘅color tone同造型，都係交俾專業團隊負責，希望帶俾大家開心、有型嘅感覺。造型方面，Deep V都可以試吓啦！我覺得騷腿得嚟有型又靚，感覺自在、舒服，整體效果好靚。同埋今次無論係影相、開會、美術、髮型、化妝定係拍MV，都係搵番合作咗好耐嘅老朋友。大家相處咁多年，已經超越咗純粹嘅工作夥伴，而係真正嘅朋友。」

的而且確，有娛樂圈「高妹」之稱的Gigi，在拍攝時舉手投足都能配合攝影師的要求，盡騷她的45寸長腿，加上招牌式的甜美笑容，成就了這張Gigi充滿快樂正能量的演唱會海報。

預告國粵語經典「大兜亂」

轉眼入行三十年，廣東、國語經典作品多不勝數，要從中抽絲剝繭挑選最強歌單，絕對不簡單，Gigi笑說：「上次《時間遇上我們》演唱會，特登想做個紀錄，所以香港站全廣東歌、台灣站就全國語歌，但今次我想『大兜亂』！總之大家想聽咩歌，廣東又好、國語又好，通通都唱。」

回望過去，Gigi覺得初出道首十幾年，工作量排山倒海，「飛人」生活到外地四出宣傳的日子雖然很癲狂，但她十分感激身邊有一班愛錫她、為她事業打拼的工作團隊。

梁詠琪預告開騷國粵語經典「大兜亂」。（公關提供）

「為咗宣傳國語同廣東唱片，自己好似『超人』一樣，試過喺台灣拍MV拍到凌晨五點，再趕搭六點幾機返香港，一落機就直奔電台做宣傳。又試過去外地探訪完返香港，夜晚十點仲要去錄音室錄歌。只能夠坐車同搭飛機瞓覺，好感激當時所有人的栽培，辛苦都覺值得。同埋一路以來合作嘅經理人公司、唱片公司每一位同事、幕後嘅作曲填詞人、企劃、甚至當時賣CD，要動用好多人力物力嘅幕後人員，經理人、同我合作過嘅助手、好多電影嘅導演同演員，我都心存感激！當然亦唔少得我嘅歌迷。其實走過呢三十年，遇到好多好人，每一個人都喺我生命裏面俾我好多回憶同學習。」

梁詠琪積極迎接新挑戰

今時今日對工作依然熱衷，願意跳出舒適圈嘗試不同挑戰，Gigi坦言全靠自己的一份好奇心。「我就係永遠抱住一個好奇心行到依家。未來嘅十年二十年，仲有咩發生呢？我依然感到好奇。雖然有些工作看似不斷重覆，但每一件事當我再深入探索嘅時候，都總可以比上次做得更好！總之繼續抱住好奇心啦！任何新挑戰，我都好樂意去接受。」Gigi說。