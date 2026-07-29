BIGBANG演唱會2026曼谷｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

BIGBANG《BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN BANGKOK》演唱會將於2026年11月7日（星期六）在拉賈曼加拉體育場舉行，會在Trip.com、Klook、thaiticketmajor優先開賣門票，並會在Trip.com、Klook、Fantopia、thaiticketmajor開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

BIGBANG《BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN BANGKOK》演唱會將於2026年11月7日（星期六）在拉賈曼加拉體育場舉行（IG@thaiticketmajor）

BIGBANG演唱會2026曼谷 | 詳情

演唱會日期：2026年11月7日（星期六）

演唱會時間：晚上7:00（曼谷時間）

演唱會地點：拉賈曼加拉體育場

門票價錢： 11900THB、10500THB、9500THB、8500THB、7500THB、6500THB、5900THB、4900THB、3900THB、2900THB

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BIGBANG演唱會2026曼谷 | VIP票價及福利（IG@thaiticketmajor）

BIGBANG演唱會2026曼谷 | BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP優先購票

1. BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP會員優先購票登記

優先購票會員登記平台：b.stage

優先購票會員登記日期：7月29日（星期三）上午9:00至8月2日（星期日）晚上11:59（泰國時間）

*須先於官方b.stage完成Membership Survey登記，才具備會員優先購票資格。

*6位數的會員代碼用於在購買門票

2.BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP會員優先購票

優先訂票渠道：thaiticketmajor

門票發售時間：8月28日（星期五）下午12:00 至晚上11:59（泰國時間）

*每人限購兩2張門票

BIGBANG演唱會2026曼谷 | Trip.com優先購票

優先訂票渠道：Trip.com

門票發售時間：2026年8月29日（星期六）12:00（泰國時間）

*每人限購兩2張門票

BIGBANG演唱會2026曼谷 | Klook優先購票

優先訂票渠道：Klook

門票發售時間：2026年8月29日（星期六）12:00（泰國時間）

*每人限購兩2張門票

預售指南（IG@thaiticketmajor）

BIGBANG演唱會2026曼谷 | 公開發售

公開發售平台 ： thaiticketmajor,Fantopia

公開開賣日期：2026年8月30日—8月31日

公開開賣時間：中午12:00（泰國時間）

*每人限購兩4張門票

*排隊登記從上午 11:00 開始

*8月30日僅限thaiticketmajor與Fantopia網站線上售票 。

BIGBANG演唱會2026曼谷 | 座位表

BIGBANG曼谷演唱會座位表（IG@thaiticketmajor）

BIGBANG演唱會2026曼谷 | Trip 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。