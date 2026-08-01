姚焯菲凌晨開會衝刺8月個唱　獲前輩雷安娜盧業瑂傳授歌唱心得

即將於8月29日在麥花臣場館舉行首個個唱的姚焯菲Chantel剛從加拿大完成工作回港，她表示今次行程非常充實，在溫哥華及多倫多兩地時間既要出席記者會、擔任表演嘉賓和接受不少媒體訪問，也有向在兩位樂壇前輩雷安娜和盧業瑂取經，吸收她倆積聚了數十年的歌唱心得，參與加拿大中文電台Sunshine Nation時聽到各評判對參加者的評語時也溫故知新獲益良多。

姚焯菲Chantel出席加拿大中文電台「新一代歌唱大賽2026」記者會。（公關提供）

姚焯菲Chantel向兩位樂壇前輩雷安娜和盧業瑂取經。（公關提供）

凌晨視像會議精益求精

工作完畢後回酒店的凌晨時間，除了處理校內的功課，更要和個唱導演、音樂總監、排舞師及造型師進行接近兩小時的視像會議，商討演唱會流程、歌單、舞蹈編排和服飾設計等，爭取時間把《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026》的每一個細節調整至最完美。

姚焯菲加拿大之旅最期待和香港團隊的視像會議時間 爭取時間把首個個唱《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026》 每一個細節調整至最完美。（公關提供）

邊上課邊備戰個唱

Chantel補充說今次加拿大之旅有些時間更要和美國學校進行視像課程，因此只有很少休息時間，但每天最期待的是和香港團隊的視像會議，因為由主辦單星星娛樂及整個台前幕後團隊也非常一條心，要把最好的演出呈獻給每位入場觀眾，希望屆時大家也會感受到當中的每份心思，在視覺及聽覺上滿載而歸。

姚焯菲（公關提供）