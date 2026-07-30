白安出道10年首遇巡演波折不斷　颱風取消開騷、手機失蹤行李遲到

「創作才女」白安帶著《路邊野餐》巡迴演唱會七月接連三週走訪天津、西安、長沙，將音樂帶給不同城市的歌迷。然而，看似浪漫的野餐之旅，沒想到旅途中卻頻頻迎來意外考驗，從突然取消演出、手機不見、行李遲遲未抵達及颱風差點回不了家等，一連串突發狀況讓白安直呼：「當歌手十年第一次遇到」！

白安《路邊野餐》巡迴演唱會遇颱風、手機遺失、行李遲到等驚魂。（公關提供）

天津場演出遇颱風無奈取消

原訂7月11日舉行的天津場演出，卻遇上颱風攪局，白安與團隊為避免行程受到影響，特別提前飛往當地，沒想到隔天一早卻收到因天候取消演出的通知，讓白安錯愕又無奈地喊：「從來沒想過這件事情會發生在我身上！」由於無法提前返回台北，白安也轉換心情決定出門逛街散心，讓她意外在街上遇見「星期8樂園」，剛好呼應了自己的歌曲〈星期八〉，像是多出了一天的旅程。雖然演出取消，她仍透過社群直播與歌迷互動，並與樂手們在飯店創作交流，將意外化為難得的音樂收穫。

天津場遇颱風取消，白安散步巧遇「星期八樂園」。（公關提供）

登機驚失未公開創作手機

接著隔週白安前往西安演出，沒想到登上飛機後才發現手機遺失！由於手機內存有許多未公開歌詞與創作靈感，她趕緊請機場協尋，也透過Threads請大家幫忙尋找，但直到起飛前仍未找到。幸運的是，返台後白安抱著一絲希望前往機場失物招領處詢問，沒想到奇蹟般的找回手機，讓她相當感謝拾獲手機的人，也笑說當下甚至一度想把所有備忘錄刪掉，但最後也告訴自己：「要看開，想不起來的一定都不夠好」。而在抵達西安演出時，白安笑說自己才剛經歷天津場取消「被嚇怕了」，所幸演出順利完成；熱愛麵食的她也大讚西安是「碳水天堂」，更笑問歌迷：「聽說大家吃完午餐都會習慣睡午覺對嗎？」獲得全場回應後，她笑說：「我好像蠻適合這個城市的，很慵懶」。

白安朝聖西安「碳水天堂」，聽聞全城午休習慣笑喊：「很適合我！」（公關提供）

長沙樂器延誤險無裝備上陣

而上週末白安前往長沙演出，沒想到這次又遇上行李延誤，讓她度過了沒有任何日常用品與樂器的一天；幸好裝有樂器的行李在演出日彩排前一刻順利抵達場館，讓白安笑說：「如果器材真的沒來，我也做好準備就用伴奏唱了！」最終演出順利完成，白安帶來《星期八》專輯中的〈路邊野餐〉、〈電影類型〉、〈數羊〉等歌曲，也演唱〈是什麼讓我遇見這樣的你〉、〈最想見到你〉、〈剛好〉等經典作品，更驚喜獻唱睽違八年未演出的〈接下來是什麼〉，更收穫長沙歌迷的超大聲合唱，安慰了她緊張的心情。就當以為一切順利後，沒想到返程時又遇上紅霞颱風影響，原定香港轉機航班取消，差點被迫多留一天或是改轉三個航班，還好最後幸運改由上海轉機，為這趟充滿意外的旅程畫下句點。

白安長沙遇行李延誤，樂器彩排前一刻才抵達現場。（公關提供）

白安於長沙順利演出收穫歌迷大聲合唱安慰。（公關提供）

巡演最終場8月29日杭州開唱

一波多折的《路邊野餐》巡演旅程，也讓白安展現一貫豁達的態度，面對颱風、手機遺失、行李延誤等突發狀況，她笑著選擇看開；白安也笑說這趟旅程裡遺失的手機、延誤的行李，或許也都像是「去星期八度假」；雖然一路充滿意外，但這些插曲也讓《路邊野餐》巡演留下了相當深刻的記憶。白安《路邊野餐》巡迴演唱會最終場，將於8月29日前往杭州開唱，門票已於紛玩島、大麥、貓眼全面開賣；下半年白安也將有許多音樂祭及演出會與大家見面。