Nancy新歌拒與前度做朋友　與Jeffrey魏浚笙合作成高顏值MV

Nancy Kwai繼上一首毫無保留表達心意的派台單曲《You know I love you?》後，近日推出新歌《How could you?》由Matt Chow作曲、甄敏延填詞、Dick Wong編曲及周錫漢監製。她亦曾透露將於今年推出全新概念大碟，以「Q&A」為核心主題，每一首歌曲都是一次對自己內心的靈魂拷問。這首新歌便直接道出Nancy認為在感情中最不能夠接受的一句； 「希望做回朋友」！

Nancy Kwai推出新歌《How could you?》。（公關提供）

Nancy新歌拒與前度做朋友

在感情中愛恨分明的她認為最令人難受的往往不是分開一刻，而是對方在感情走到盡頭時，為了尋求情感上的「體面」而稱「希望做回朋友」。她覺得與其拖泥帶水，不如乾脆徹底退場。才是對自己最好的選擇！Nancy說：「喺感情方面我係一個好決絕嘅人嚟架，我完全接受唔到『分手亦是朋友』呢個講法！即使我再鍾意嗰個人都好，如果佢咁樣同我講嘅話我立即一秒清醒，認為呢個人唔值得我為佢繼續傷心！」

Nancy Kwai新歌拒與前度做朋友。（公關提供）

Nancy新歌MV邀魏浚笙擔任男主角

新歌MV亦一如她過往的MV赴外地取景，更有男神魏浚笙Jeffrey擔任男主角，華納高層於社交平台發佈 Jeffrey公主抱抱起Nancy的MV幕後花絮片段，短時間內已經高達18萬瀏覽量，更有網民留言「今年係咪最高顏值嘅MV？」、「睇到呢一幕都唔知羨慕Jeffrey定Nancy好！」MV正式上架後更有留言指「2026最高顏值嘅MV！」

Nancy Kwai新歌MV邀魏浚笙擔任男主角。（公關提供）

Nancy Kwai與魏浚笙上演韓式背後擁抱

談到MV趣事，一向無厘頭的Jeffrey笑說：「我覺得情節就係嗰個韓式背後擁抱啦，我覺得今次係成個感覺係好流暢，同埋大家嗰個表情係好到位，即係我哋係將個感覺係由內到外再又外到內滲出來！」Nancy聽罷在旁一直笑不停表示：「我明你講咩㗎，只不過我唔識重新包裝過再講返出嚟！哈哈！」Jeffrey續說：「同埋喺最後我哋需要一個好sad嘅ending，要喊啦！其實我當時望到你已經喊，即係嗰種感動⋯⋯你個背影好Touch到我！」