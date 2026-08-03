NCT WISH見面會2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表
NCT WISH《NCT WISH 2ND ANNIVERSARY FANMEETING <六位王子都想娶我?> IN HONG KONG》粉絲見面會將於2026.09.19（六）在亞洲國際博覽館 - Arena（1號展館）舉行，會在Fantopia、大麥優先開賣門票，並會在Fantopia、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
輸入01獨家優惠碼，購買港澳演唱會門票滿HK$2,000即減$108！
優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日
優惠碼：HK01SHOWPASS
NCT WISH 粉絲見面會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026.09.19（六）
演唱會時間：2PM / 8PM（ 實際演出時間以現場狀況為準）
演唱會地點：亞洲國際博覽館 - Arena（1號展館）
門票價錢：有待官方公佈
NCT WISH 粉絲見面會2026香港 | NCTzen WISH 會員
1. BNCTzen WISH 會員優先購票登記
優先購票會員登記平台：Weverse
優先購票會員登記日期： 8月3日（一）2pm～8月6日（四） 11:59am（韓國時間）
2.NCTzen WISH 會員優先購票
優先訂票渠道：Fantopia、大麥
門票發售時間：2026.08.24（一）12:00 ~ 19:00(香港時間)
NCT WISH 粉絲見面會2026香港 | 公開發售
公開發售平台 ：Fantopia、大麥
公開開賣日期：2026.8.25（二）
公開開賣時間：12PM
NCT WISH 粉絲見面會2026香港 | 座位表
官方暫未公佈座位表，請先參考TREASURE THE STAGE 2026NEW WAV:LIVE IN HONG KONG座位表
NCT WISH 粉絲見面會2026香港 | 大麥 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。
NCT WISH 粉絲見面會2026香港 | 交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。