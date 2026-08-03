LE SSERAFIM演唱會2026新加坡｜門票攻略＋購票連結＋座位表

LE SSERAFIM《PUREFLOW》新加坡演唱會將於2026年11月28日（星期六）在APEX @ EXPO舉行，會在FEARNOT官方會員優先開賣門票，並會在Ticketmaster開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

>> 更多香港演唱會及活動介紹 <<

>> 立即購買！全球各地LE SSERAFIM演唱會門票 <<

輸入01獨家優惠碼，購買港澳演唱會門票滿HK$2,000即減$108！

優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

LE SSERAFIM《PUREFLOW》新加坡演唱會海報（IG@ime.sg）

LE SSERAFIM演唱會2026新加坡 | 詳情

演唱會日期：2026年11月28日（星期六）

演唱會時間：下午五點

演唱會地點：APEX @ EXPO

門票價錢：$348、$308、$298、$268、$238、$198

優先訂票平台：Ticketmaster.sg

新加坡住宿推薦 >> 精選10間高性價比酒店（每晚低至HK$478 ）

LE SSERAFIM《PUREFLOW》新加坡演唱會座位圖（IG@ime.sg）

LE SSERAFIM演唱會2026新加坡 | FEARNOT 官方會員優先購票

優先訂票渠道：Ticketmaster.sg

門票發售時間：2026年8月4日（星期二）12:00 ~ 23:59(Local Time)

限購：2張

須已於2026年7月22日至7月29日期間在Weverse成功登記優先購票資格的FEARNOT (GLOBAL) 會員。

LE SSERAFIM《PUREFLOW》新加坡VIP福利（IG@ime.sg）

LE SSERAFIM演唱會2026新加坡 | 公開發售

公開發售平台 ：Ticketmaster.sg

公開開賣日期：2026 年8月5日（星期三）

公開開賣時間：中午12時起(Local Time)

限購：4張

LE SSERAFIM演唱會2026新加坡｜座位表