吳啟洋Phoebus不介意Marco離開公司：不會放在心上

Mira Place Gimme LiVe音樂節昨日打頭陣的陳瑞輝Frankie、吳啟洋Phoebus和晚安莉莉等，均使出渾身解數。Frankie是首次以個人身份出席音樂節，獻唱新歌《是日戀愛》以及《皮思苦》和《非走不可》等熱門歌曲。他給自己的表現70分，他說：「對自己滿意還有點距離，現在學懂不要給自己太大壓力，仍需努力。」提到MIRROR的新節目，會以小組形式拍攝，原來他從來未跟AK合作過，希望二人同場有機會帶給大家驚喜。他想玩些特別的事，例如在香港潛水。之前他試過海邊執垃圾，但潛水執垃圾要有潛水牌，所以成事的話要先考牌，希望有時間做到，自己都好期待。

陳瑞輝自爆隨身攜帶辣椒油。（公關提供）

早前他被取笑是gear王，因他的包包連辣椒油都有。他說：「因為我好少換袋，已經以年計。有次工作吃外賣，剩了很多辣椒油，我便收起袋起了。Jermery突然問我有沒有辣椒油，找一找真的有。」他謂袋𥚃還有通鼻塞、潤喉痛、潤手霜、鬚刨和雨傘等，果然是真正的百寶袋。

陳瑞輝自爆隨身攜帶辣椒油。（公關提供）

全場粉絲一同為Phoebus大合唱生日歌及送上蛋糕慶祝。（公關提供）

吳啟洋不介意P1X3L重金合體

自跳出P1X3L，Phoebus首次以個人身份出席活動，即場演唱了三首歌曲。而昨日是Phoebus的30歲正日生日，活動尾聲，眾星及Fans為他送上蛋糕慶祝。上年他生日時亦在工作中渡過，笑言有工作繁忙屬開心事。今晚他則會與家人食飯慶祝。他最開心是之前跟Fans開生日會，收入作慈善用途。他覺得現在都是低調慶祝，大家開心便好。他說：「29＋1轉字頭低調啲，已經過了瘋狂慶祝的年紀。希望錢用來做有意義的事，Fans生日會是捐給流浪貓組織。」他都養了一隻貓和有一隻狗。問到他放狗時會否特別吸引女仔？他笑謂大家更喜歡他的狗狗，平時他都會帶狗去跑步放電。他會否約緋聞女友Alice許寶恆過生日？他笑謂關她什麼事！

吳啟洋不介意P1X3L重金合體。（公關提供）

至於另外兩個兄弟P1X3L成員George和Marco都有傳訊息祝福他。提到Marco離開公司後表示覺得對不起他們，Phoebus即說：「傻啦﹗不會放在心上。我會支持他的決定，見到他有新工作都開心。（工作上會否不習慣？）工作上是有轉變，但慢慢都會習慣的。」問到如果有人重金禮聘他們合體，他會否應承？他笑說：「好難講，但重金我覺得是可以的，大家都想多賺錢。」

吳啟洋不介意P1X3L重金合體。（公關提供）

范卓賢透露早前錄音遇腸胃炎

范卓賢透露早前專誠去了台灣，找歌手陳宇祥合唱新歌《一直下》，他覺得對方跟他的歌路非常相似。此行去了兩日一夜，但臨出發前一日開始腸胃炎，他十分擔心。去到當地還不停要去廁所，幸好見到陳宇祥合唱時，竟然完全無影響。但回港後便繼續腸胃炎。他笑說：「幸好沒影響錄音，歌曲今晚會推出。剛巧香港和台灣一直下雨，跟歌名很配合。」