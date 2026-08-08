蕭秉治新加坡演唱會驚喜跳性感Wave　獲阿弟撐場挑戰16蹲大喊腿斷

「旋律工廠」蕭秉治日前在新加坡舉辦《活著 Alive》巡迴演唱會，這也是他首度在新加坡舉辦的個人演唱會，更特別在視訊上加了當地著名地標魚尾獅，也邀請「師弟」蕭景鴻 (阿弟) 擔任嘉賓助陣，阿弟還為歌迷謀福利，力拱蕭秉治16蹲，甚至教學新歌《到底該不該》的性感Wave，讓蕭秉治害羞邊跳，難得看到他跳舞，全場歌迷興奮不已。

蕭秉治新加坡《活著 Alive》演唱會，嘉賓蕭景鴻為歌迷謀福利力拱16蹲。（官方提供圖片）

蕭秉治現學新加坡話Chiobu（美女）撩粉。（官方提供圖片）

蕭秉治開放歌迷點歌《拉警報》

演唱會上，蕭秉治演唱了多首歌曲，從經典嗨歌《戰神》、《Get Out》、《Super Hero》，還有膾炙人口的情歌《外人》、〈想悄悄住進你的靈魂》、《我還是愛著你》，引領全場大合唱，他也現學新加坡話Chiobu (美女)，嘴甜喊：「歡迎各位Chiobu來我的演唱會！」全場嗨翻。蕭秉治感謝歌迷一路陪著他重回舞台，開放歌迷點歌，歌迷點唱《拉警報》，他表示已十幾年沒唱這首歌了，則被歌迷抓包：「2022年唱過。」他馬上笑回：「當作我沒有唱過。」逗樂全場。

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擔任嘉賓的阿弟除了合唱《分合》外，《分合》正是蕭秉治當年為Energy回歸樂壇量身打造的歌曲，此次前來，阿弟笑稱自己還有任務，拱蕭秉治跳16蹲，沒想到蹲不到一半他直喊放棄笑說：「腿要斷了」，最後阿弟說：「那我教你簡單的」，現場教跳新歌《到底該不該》，沒想到是更難的性感Wave，讓蕭秉治忍不住求饒，趕緊要阿弟演唱下首歌《背光的角色》解圍。

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五月天瑪莎傾囊相助

結束完新加坡演唱會，蕭秉治一回台就埋首新專輯，約了老闆五月天瑪莎試聽，他說：「本來以為只是簡短的給我一些意見，沒想到竟然陪我從頭到尾一首一首聽，從歌詞旋律編曲到製作，每一個細節都不放過，讓我可以帶著滿滿的收穫回家繼續寫歌，今天實在太開心了，只能說，我有全天下最好的老闆。」《活著 Alive》12月12日重返上海，帶著上回上海完售氣勢，上海場《活著Alive》將有全面升級舞台，蕭秉治將帶著更大的聲音再次點亮上海不夜之城。

蕭秉治一回台就埋首創作新專輯。（官方提供圖片）