BLACKPINK出道10周年全員直播道歉　Jisoo保姆車落淚Lisa發文力撐

韓國人氣女團BLACKPINK8月8日迎來出道10周年，原本應是與全球BLINK歡慶的重要日子，沒想到YG娛樂因周年活動資訊交代不清、粉絲見面會安排等問題，惹怒一票粉絲。成員Jisoo不僅凌晨率先發文向粉絲致歉，稍早4人合體直播時也再度說「對不起」，活動結束後Jisoo更被拍到坐在保姆車內落淚。



BLACKPINK 10周年 粉絲怒批公司

事件起源於，BLACKPINK為了慶祝出道10周年，原定在首爾龍山區國立中央博物館舉辦與粉絲見面的「Meet & Greet」活動，與「40名」粉絲近距離見面。

BLACKPINK 10周年（Instagram@roses_are_rosie）

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在BLACKPINK四人難得合體與別有意義的10周年，對於粉絲來講是值得開心的事。不過卻遲遲等不到YG娛樂公布10周年消息，一直到8月5日YG娛樂公布10周年企劃，第一、為Weverse發放數位徽章；第二、開放粉絲寫祝福信給成員；第三、YG與韓國國立中央博物館合作，在出道日（8月8日）當天開賣結合「傳統元素」的紀念商品。

BLACKPINK 10周年商品。（YG娛樂）

雖然有發布開賣10周年周邊，不過公司對粉絲見面會的確切地點、時間並未同步說明，初期公告還僅表示「部分成員」將依行程參加，以上這些操作惹怒一票粉絲在網上延燒。眼見爭議持續擴大，YG娛樂隨後緊急說明，經過與相關Label確認後，最終確定Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa 4名成員都將出席見面會活動，才讓原本緊張的氣氛稍微緩和。

4名成員開直播與粉絲慶祝10周年

8月8日早上BLACKPINK4名成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa久違合體在Weverse開啟直播，一登場便開心表示：

很久沒有4個人一起直播了，今天是BLACKPINK滿10歲的日子！

Jisoo率先談到近期引發粉絲不滿的10周年活動爭議，坦言：

我很清楚這是10周年，也知道這是很重要的一天，但在溝通的過程中出現了問題，對此我感到很抱歉。

Jisoo接著表示，本來希望能夠開心、愉快地度過這個特別的日子：

但我想向BLINK道歉、說聲對不起，希望大家能理解我們的心意。

之後，她也與其他成員一起比出愛心手勢，向粉絲傳達抱歉的心意。

BLACKPINK8月8日迎來出道10周年，開直播比愛心跟粉絲歡慶。（網絡圖片）

Jisoo在保姆車落淚 Lisa發文力挺

稍早10周年活動結束後，大批粉絲也到現場支持，坐在保姆車上Jisoo疑似情緒湧上，一邊向粉絲揮手掰掰，一邊又用手擦拭淚水，此畫面曝光後也在社群引發粉絲不捨，有粉絲提到Jisoo其實本身不愛哭的。

後續，成員Lisa在IG發文表示，因為有你們的支持，才讓我能夠一直堅持、繼續走下去。她進一步表示，「無論如何都會陪在成員身邊」，雖然這一路就像坐過山車一樣，經歷了許多起起伏伏，未來一定還會低潮與高峰，並告白團員：希望你們知道，我永遠都會站在你們身後。最後愛BLACKPINK，愛BLINK！

Jisoo在保姆車落淚 Lisa發文力挺（Instagram@lalalalisa_m）

Jisoo在凌晨透過粉絲社群向粉絲致歉

不過就在正式開直播之前，Jisoo在凌晨透過粉絲社群向粉絲致歉，並率先第一個回應10周年相關活動的風波，她提到：

我沒有忘記：讓BLACKPINK這樣閃閃發亮的，其實就是BLINK（粉絲名）這個事實。

10周年謝謝粉絲幫我們慶祝，也再次向你們說對不起，讓你們失望了。社群發文曝光後，引發許多粉絲回應：

「Jisoo才是最不該道歉的那位」

「Jisoo永遠這麼寵粉」

「這十年來沒愛錯藝人」



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