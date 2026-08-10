郭富城《衝衝衝》MV玩「人馬合一」　獲KINJAZ Mike Song度身編舞

籌備接近半年的香港賽馬會年度主題曲《衝衝衝》，由馬會「馬年大使」郭富城傾情演繹及投入拍攝重磅MV，今日（10日）隆重上架。今次由主題曲錄製至MV拍攝，製作團隊均一絲不苟，包括場景佈置、馬場特別燈效、服裝、編舞等，均以最頂尖規格執行，整體製作費高達200萬，絕對是重磅鉅製。



200萬頂級規格打造馬會年度主題曲《衝衝衝》。（公關提供）

耗時18小時連軸拍攝

是次MV製作耗時達18小時連續拍攝，且迎來多重黃金陣容強勢聯動製作！首先是郭富城（Aaron）與新銳導演Dee Lam繼《Exit》後的再度合作，彼此已建立的默契再次高度發揮，重點是拍出馬場與賽馬的氣勢，又融入Aaron動感而凌厲的舞步，其拍攝概念達至時尚與動感兼融。此外，再次邀得世界頂級排舞天團KINJAZ的Mike Song專程來港，為Aaron的新歌《衝衝衝》量身編舞，完全完美地注入動感與爆發力的新能量。

邀得世界頂級排舞天團KINJAZ的Mike Song專程來港。（公關提供）

獲馬會特別開放核心禁地

還有今次非常難得地獲得香港賽馬會特別開放一些極具標誌性的專屬場地，予這個頂級製作團隊進行拍攝，安排一些平時不對外開放的場地予以實地取景，令MV展示馬場背景質感更豐厚及有意義，完全寫實地帶出《衝衝衝》的主題意境，合力打造出一支兼具視覺震撼力、情感張力與正能量態度並存的重量級音樂影像作品。

獲馬會特別開放核心禁地。（公關提供）

郭富城力讚導演阿Dee

作為「馬年大使」及主題曲演唱者，Aaron對於此次合作充滿期待與欣喜。他表示：「非常榮幸能夠擔任香港賽馬會馬年大使，並演繹年度主題曲《衝衝衝》，特別此次拍攝團隊賦予我多重驚喜和突破，除了創作意念好，更得到香港賽馬會特別開放馬房、專業賽道、出閘位置、草地等多個核心場地，全程助力MV拍攝，讓團隊得以捕捉最真實、最原汁原味的賽馬場景與氛圍，令整支MV更添神彩。」郭富城更力讚今次MV導演阿Dee處理整個MV，剛柔有度、剪接出色，盡見才華，這是他與這位年青導演繼經典作品《Exit》之後的再度攜手，彼此更顯默契十足令拍攝精彩而順利。

郭富城力讚導演阿Dee。（公關提供）

至於再度邀得世界級排舞師Mike Song參與編舞，也是一個跳舞新層面，他能夠把馬匹的優雅與爆發力，融於一首型格舞曲之中，實在動力非凡，所以今次得到Mike的專業加持，讓整首MV的質感與視覺層次全面升級，既看到馬匹的奔放，也是感受到Aaron和舞者的跳脫與動感，實在是大師級的編舞展示。

郭富城和舞者的跳脫與動感。（公關提供）

Mike Song大讚郭富城免熱身即入巔峰狀態

談及本次編舞創作理念，Mike Song表示，整支舞蹈立足於賽馬的核心精神，結合「無畏挑戰、勇往直前」的核心態度進行創作。他與郭富城深度溝通後，確立了層次豐富的編舞架構，讓每一段舞蹈都呈現出截然不同的能量狀態。此外，Mike Song更對郭富城的專業精神與舞台狀態給予極高讚譽，直言與郭富城合作是莫大的喜悅與榮譽。他驚嘆郭富城擁有絕佳的舞台天賦與職業素養，無需熱身便能直接進入拍攝狀態，全程全力以赴、狀態巔峰。

Mike Song大讚郭富城免熱身即入巔峰狀態。（公關提供）

圍繞「人馬合一」概念構思

再度與郭富城合作的導演Dee Lam（阿Dee），也對本次高手聯動合作充滿激情，他坦言，繼《Exit》之後再次與郭富城拍攝MV，心中滿是開心與期待，同時能夠聯手實力頂尖的排舞師Mike Song合作，更是為作品錦上添花。針對本次《衝衝衝》MV的創作核心，導演表示全程圍繞「人馬合一」的核心概念展開構思，憑藉馬會特別開放的專屬拍攝場地，走進大眾鮮少接觸的馬場核心區域，真實捕捉賽場風貌，將駿馬奔馳的力量感與郭富城的舞台演繹完美融合，讓影像畫面兼具優雅質感與磅礡氣勢。MV今日上架，希望大家喜歡團隊的用心之作，並同時向大家打氣，為心中夢想一起「衝衝衝」。

圍繞「人馬合一」概念構思。（公關提供）

本次《衝衝衝》MV實屬不惜工本的創作，正是將綠茵賽道上駿馬奔馳的雷霆速度，與舞台之上音樂、舞蹈的動感節拍完美交融，開創體育與文娛跨界融合的全新風貌。作品演繹出人與馬之間互信互助、同心並進、共逐夢想的美好 羈絆，傳遞團結協作、執著堅守、勇往直前的核心精神。