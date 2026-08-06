FYP推全新單曲《天下也一樣》　深入西區海水配水庫演繹都市迷宮

本地樂隊FYP推出全新單曲《天下也一樣》，MV特別深入獨特的西區海水配水庫取景，結合浮世繪及現代設計的視覺美學，為歌曲打造出一座象徵困局與覺醒的都市迷宮。



本地樂隊FYP推出全新單曲《天下也一樣》。（公關提供）

西區海水配水庫岩洞取景 浮世繪風格穿梭迷宮與辦公室

為了精準呈現歌曲中那份在職場與生活裡找尋出口的掙扎感，特意挑選了結構相當罕見的西區海水配水庫進行拍攝，利用配水庫兩個巨型岩洞組成的天然空間，築構出一座氣場沉鬱而神秘的現代迷宮。MV中，演員Charlie穿梭於壓迫感十足的岩洞迷宮與平日熟悉的辦公室場景之間，巧妙喻意當代人在營營役役的生活中，一邊被工作框架束縛，一邊在內心深處尋找自我。 MV以浮世繪及現代設計的美學呈現，將現實的荒謬與內心的狂想完美交織，畫面張力十足。

本地樂隊FYP推出全新單曲《天下也一樣》。（公關提供）

對於今次拍攝，樂隊FYP興奮表示： 「首次嚟到呢個結構好特別嘅配水庫，好多謝導演黃溢濠特別揀咗呢個場地配合迷宮嘅感覺，將歌曲講述嘅迷茫與突破，以咁有衝擊力嘅視覺呈現在大家眼前。」

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拒絕磨蝕稜角！獻給每一個在不完美中發光的靈魂

《天下也一樣》是一個新系列的開首，探討地獄在何方。歌曲講述我們每個人在這個社會上，同樣營營役役地生活著，或許偶爾會害怕自己一輩子都過得茫然無措。但歌曲希望帶出一個訊息——無須過分擔憂，我們只需要活在當下，勇敢追求自己想做的事便已足夠。

Fok（公關提供）

在成長的過程中，人總會經歷迷惘與挫敗，但每一道傷痕都是生命留下的印記。當世界不停告訴你「天下也一樣」、逼你磨蝕自己時，FYP選擇懷抱理想，即使暫時找不到方向，也絕不停止前行，心態的轉變才是最重要。

Billy（公關提供）

這是一首獻給每一位仍在迷惘的人的作品——讓我們都能在不完美中發光，在未知裡堅持，在歷盡風浪後，依然能夠驕傲地說：「我對得起自己的每一個當下。」