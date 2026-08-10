SEVENTEEN三成員官宣將入伍！DK、勝寬小隊DxS同日推新歌《One》

韓國頂級男團SEVENTEEN（세븐틴）的「軍白期」（團體因成員服兵役而發生的空白期）進程再次加速，所屬經紀公司PLEDIS Entertainment（HYBE旗下）於8月10日透過官方粉絲平台Weverse發布公告，證實成員珉奎（Mingyu）、勝寬（Seungkwan）以及Dino（李燦）三位成員將於今年下半年陸續履行兵役義務。



在兵役公告發布的同日傍晚（北京時間下午5點），由DK（李碩珉）與勝寬組成的特別小分隊DxS，在Spotify無縫上架限定單曲《One》。這波「前腳官宣入伍，後腳推出新歌」的操作，直接給全球歌迷送上一劑安撫針。



SEVENTEEN小分隊DxS（DK、勝寬）限定單曲《One》將於8月10日在音樂平台Spotify發布，該曲為T1戰隊合作應援歌曲。（DxS《One》Spotify Singles 單曲封面）

入伍消息公布同日 DxS限定單曲《One》傍晚無縫上架

就在入伍消息震撼K-Pop圈的同日（8月10日）傍晚（韓國時間晚上6:00/香港時間下午5:00），由SEVENTEEN兩大主唱DK（李碩珉）與勝寬組成的特別小分隊DxS，正式於Spotify獨家釋出Spotify Singles限定單曲《One》。

DK（李碩珉）SEVENTEEN主唱，音樂劇演員，與夫勝寬組成DxS小分隊，獻唱T1戰隊應援曲《One》。（IG@dk_is_dokyeom）

這首《One》不僅是Spotify Singles計劃的一部分，更是SEVENTEEN與韓國電競巨頭T1戰隊（由Faker領軍的《英雄聯盟》傳奇戰隊）跨界合作的官方戰隊應援曲（Anthem），主打「團結與信任」的主題。

T1是韓國傳奇電競戰隊，《英雄聯盟》分部享譽全球，由傳奇選手Faker領軍。（IG@t1lol）

告別傳統「軍白期」模式 PLEDIS「預錄策略」引爆熱議

過去K-Pop韓團成員入伍往往意味著長達數月甚至2年的音訊全無，但SEVENTEEN與PLEDIS近年完全顛覆了這一模式。早在前幾位成員入伍前，團隊便已在全球巡演、綜藝錄製與正規專輯的空檔中，預先完成了海量的個人Solo、小分隊作品以及跨界合作。勝寬一方面作為兵役官宣主角之一，另一方面其參與的小分隊DxS歌曲如期上架，安撫了粉絲情緒。

SEVENTEEN成員勝寬，身為主唱小分隊DxS成員，將於今年下半年履行兵役。(IG@pledis_boos)

據了解，DxS還預計於8月14日出席在首爾KSPO Dome舉行的「LCK Team Roadshow:T1 Home ground」活動。在10月正式入伍前，勝寬與Dino仍將盡全力參與既定行程，而PLEDIS也明確表示，入伍後將持續釋出「預先準備好的多元內容」，陪伴全球歌迷度過軍白期。