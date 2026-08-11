羅啟豪開騷公開私人成長歌單　清唱《浪子心聲》感人致敬黎彼得

羅啟豪全新音樂企劃 《Come 聽羅啟豪－以音樂與你對話》 6日晚於西九文化區「留白 Livehouse」舉行首場演出，並將於8月20日舉行第二場。是次迷你音樂會由「豪吧」主辦，概念猶如一場「知音召集會」，「Come 聽」這個名字語帶雙關，事緣主辦經常收到樂迷形容啟豪的歌聲「襟聽」，甚至令人忍不住「狂 Loop」，今次索性將這份最直接的聽後感化成音樂會名字——既是邀請大家「Come」來現場「聽」羅啟豪，希望透過更親密、更貼近歌聲的空間，為啟豪召集更多欣賞好歌、好聲音的知音。

為配合場地主題啟豪獨坐於酒吧開唱第一首歌。（公關提供）

羅啟豪全新音樂企劃 《Come 聽羅啟豪－以音樂與你對話》 6日晚於西九文化區Livehouse舉行首場演出。（公關提供）

攜手張學友御用色士風手呈獻私房歌單

啟豪擅長重新演繹經典作品有耳共聽，今次趁着難得的近距離演出，他打開私人歌單，與觀眾分享一批真正陪伴自己成長、啟發甚至塑造其音樂品味及演唱風格的作品，更榮幸邀請張學友御用色士風手Miguel Mike Inot助陣演出，啟豪笑言：「開音樂會唔能夠只顧自己喜好，所以我特別加入多首耳熟能詳嘅作品，平衡一下，希望就算係第一次嚟聽我現場表演嘅觀眾，都可以投入其中，聽得盡興！」

啟豪於此演出打開私人歌單與觀眾分享陪伴自己成長、啟發及塑造其音樂品味及演唱風格的作品。（公關提供）

為觀眾帶來新鮮感樂隊更特地請來張學友御用色士風手Miguel Mike Inot。（公關提供）

推崇黎彼得地位舉足輕重

啟豪亦趁今次演出將焦點放到歌曲背後的創作人身上，他特別提到自己非常喜愛的作曲人，包括林敏怡、黃尚偉，以及早前離世的台灣音樂人袁惟仁，前晚突然傳來殿堂級填詞人黎彼得病逝的噩耗，啟豪特別在台上清唱許冠傑經典作品《浪子心聲》，更與全場大合唱，以最簡單直接的歌聲，向這位為廣東歌奠下穩固基石、譜寫大量經典作品的前輩致敬，啟豪說：「黎彼得前輩喺樂壇有舉足輕重嘅神級地位，歌神許冠傑嘅一系列作品深入民心，《Monica》又為哥哥張國榮嘅事業帶嚟重大突破，講到我最鍾意嘅，一定係寫畀我嘅超級偶像梅艷芳嘅《將冰山劈開》、《夢裏共醉》、《心肝寶貝》等等，好歌真係數唔晒！」

啟豪最愛黎彼得作品包括自己超級偶像梅艷芳之《將冰山劈開》、《夢裏共醉》、《心肝寶貝》等作品。（公關提供）

啟豪與全場大合唱《浪子心聲》向黎彼得致敬。（公關提供）

千人場館與Livehouse各有滋味

被問到過往多次踏上數千人場館的舞台演出，相比起來較喜歡大型演唱會，還是 Livehouse？啟豪以「油畫」與「素描」作出比喻：「大型演唱會好似畫一幅大油畫，每一份情感都要放大，令最後一排都感受到；迷你音樂會就似素描，一個呼吸、一個停頓都可以成為表達。兩種我都享受，只係講故事嘅方法唔同，觀眾亦應該可以見到同過去又有所不同嘅羅啟豪。」

喜愛藝術的啟豪以「油畫」與「素描」形容大型演唱會及 Livehouse 音樂會的分別。（公關提供）

第二場爆滿再「攝位」

8月20日第二場《Come 聽》原定座位經已全數售出，主辦與場地單位重新研究空間安排後，決定在不影響觀賞體驗的情況下加開少量座位，並已即時公開發售，啟豪希望第二場除了熟悉的支持者之外，期待在觀眾席看到更多第一次來聽他唱歌的「新面孔」。

啟豪期待在觀眾席看到更多第一次來聽他唱歌的「新面孔」。（公關提供）

今次《Come 聽》音樂會只演兩場，啟豪表示，只要主辦與公司能夠協調，自己的工作時間亦許可，當然樂意繼續加場，他直言：「做完第一場更加覺得好享受咁近距離嘅音樂會，如果時間同安排配合到，我都想再做。其實有多啲人願意入嚟聽我唱歌、認識我，絕對係一件好事！」