YOASOBI演唱會2027新加坡｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

日本音樂組合YOASOBI《YOASOBI 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026–2027 超惑星》演唱會將於2027年2月20日在新加坡國家體育場舉行，會在Trip優先開賣門票，並會在Ticketmaster Singapore開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



日本音樂組合YOASOBI（IG@yoasobi_staff）

YOASOBI演唱會2027新加坡 | 詳情

演唱會日期：2月20日（星期六）

演唱會時間：晚上7點

入場時間：優先站票：下午 4:30；普通站票：下午 5:00；座位票：下午 5:30

演唱會地點：新加坡國家體育場

門票價錢(SGD)：498元（白金貴賓席） / 358元（CAT 1 金級坐姿） / 288元（VIP優先權；CAT 2座位；CAT 8座位（視野受限）） / 238元（貴賓席位；CAT 3座位） / 218元（CAT 4座位） / 188元（五類線座位） / 168元（一般常設座位） / 138元（CAT 6座位） / 108元（CAT 7座位）

優先訂票平台：Trip.com

《YOASOBI 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026–2027 超惑星》演唱會海報（Facebook@SOZO）

YOASOBI演唱會2027新加坡 | 優先購票

優先訂票渠道：Trip.com

門票發售時間：2026年8月18日（星期二）上午10:00至晚上11:59

YOASOBI演唱會2027新加坡 | 公售

公開發售平台：Ticketmaster Singapore

公開開賣日期：2026年8月19日（星期三）

公開開賣時間：中午12點

YOASOBI演唱會2027新加坡 | 購票福利

YOASOBI演唱會2027新加坡｜座位表

*VIP優先站票持有者可優先進入站票區。站票區內沒有為VIP優先站票、VIP站票和普通站票持有者設立的指定區域和圍欄。（Facebook@SOZO）

《YOASOBI 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026–2027 超惑星》演唱會購票時間（Facebook@SOZO）

YOASOBI演唱會2027新加坡 | Trip 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。