YOASOBI演唱會2027新加坡｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
日本音樂組合YOASOBI《YOASOBI 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026–2027 超惑星》演唱會將於2027年2月20日在新加坡國家體育場舉行，會在Trip優先開賣門票，並會在Ticketmaster Singapore開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
YOASOBI演唱會2027新加坡 | 詳情
演唱會日期：2月20日（星期六）
演唱會時間：晚上7點
入場時間：優先站票：下午 4:30；普通站票：下午 5:00；座位票：下午 5:30
演唱會地點：新加坡國家體育場
門票價錢(SGD)：498元（白金貴賓席） / 358元（CAT 1 金級坐姿） / 288元（VIP優先權；CAT 2座位；CAT 8座位（視野受限）） / 238元（貴賓席位；CAT 3座位） / 218元（CAT 4座位） / 188元（五類線座位） / 168元（一般常設座位） / 138元（CAT 6座位） / 108元（CAT 7座位）
優先訂票平台：Trip.com
YOASOBI演唱會2027新加坡 | 優先購票
優先訂票渠道：Trip.com
門票發售時間：2026年8月18日（星期二）上午10:00至晚上11:59
YOASOBI演唱會2027新加坡 | 公售
公開發售平台：Ticketmaster Singapore
公開開賣日期：2026年8月19日（星期三）
公開開賣時間：中午12點
YOASOBI演唱會2027新加坡 | 購票福利
YOASOBI演唱會2027新加坡｜座位表
YOASOBI演唱會2027新加坡 | Trip 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。