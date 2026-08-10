林宥嘉演唱會2026深圳｜門票攻略＋購票連結＋座位表

林宥嘉《超級管家》世界巡迴演唱會演唱會將於2026年10月30-31日（星期五-六）在深圳灣體育中心「春繭」體育場舉行，會在貓眼、大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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演唱會海報。（weibo@華研國際音樂北京）

林宥嘉演唱會2026深圳 | 詳情

演唱會日期：2026年10月30-31日（星期五-六）

演唱會時間：晚上19時

演唱會地點：深圳灣體育中心「春繭」體育場

門票價錢：內場：CNY¥1280/¥1080/¥880 看台：¥680/¥480/¥380

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林宥嘉演唱會2026深圳 | 公開售票

公開發售平台：貓眼、大麥網

公開開賣日期：暫未公布

公開開賣時間：暫未公布

（weibo@林宥嘉）

林宥嘉演唱會2026深圳 | 座位表

深圳灣體育中心「春繭」體育場 ​僅供參考，實際以官方發布為準。

深圳灣體育中心「春繭」體育場 ​僅供參考，實際以官方發布為準。（weibo@AEG亞洲）

林宥嘉演唱會2026深圳 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人訊息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。