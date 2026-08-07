草蜢演唱會2026澳門｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

草蜢《GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 》草蜢演唱會將於2026年10月24日-25日（星期六-日）在威尼斯人綜藝館舉行，會在Trip.com、攜程優先開賣門票，並會在金光票務、澳門售票網、大麥網、貓眼、UUTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

演唱會海報。（FB@澳門威尼斯人）

草蜢演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年10月24日-25日（星期六-日）

演唱會時間：24日為晚上8時，25日為晚上6時

演唱會地點：威尼斯人綜藝館

門票價錢：澳門幣/港幣： VIP $1,480 / A 區 $880 / B 區 $480

優先訂票平台：Trip.com、攜程

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草蜢演唱會2026澳門 | 優先購票

優先訂票渠道：Trip.com、攜程

門票發售時間：2026年8月14日上午10時

草蜢演唱會2026澳門 | 公開售票

公開發售平台：金光票務、澳門售票網、大麥網、貓眼、UUTIX

公開開賣日期：8月21日（星期五）

公開開賣時間：中午12時

草蜢。(陳順禎 攝)

草蜢演唱會2026澳門 | 座位表

威尼斯人綜藝館座位表僅供參考，實際以官方發布為準。

威尼斯人綜藝館座位表僅供參考，實際以官方發布為準。（IG@livenationhk）

草蜢演唱會2026澳門 | Trip 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。