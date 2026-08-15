藝聲YESUNG演唱會2026馬來西亞｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：
藝聲YESUNG《About the Things We Called Ordinary》演唱會將於2026年11月7日（星期六）在ZEPP KUALA LUMPUR舉行，會在Weverse優先開賣門票，並會在Weverse開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
藝聲YESUNG演唱會2026馬來西亞 | 詳情
演唱會日期：11月7日（星期六）
演唱會時間：晚上8點(MYT)
演唱會地點：ZEPP KUALA LUMPUR
門票價錢：暫未公布
藝聲YESUNG演唱會2026馬來西亞 | 優先購票註冊
優先訂票註冊平台：Weverse
註冊時間：2026年8月13日中午12時 - 8月15日中午12時(MYT)
藝聲YESUNG演唱會2026馬來西亞 | 優先購票
優先訂票渠道：Weverse
門票發售時間：2026年8月27日（周四）中午12時 - 下午6時(MYT)
藝聲YESUNG演唱會2026馬來西亞 |公開售票
公開開賣日期：2026年8月28日（星期五）
公開開賣時間：中午12時(MYT)
藝聲YESUNG演唱會2026馬來西亞 | 座位表
ZEPP KUALA LUMPUR座位表僅供參考，實際以官方發布為準。