藝聲YESUNG演唱會2026馬來西亞｜門票攻略＋購票連結＋座位表

藝聲YESUNG《About the Things We Called Ordinary》演唱會將於2026年11月7日（星期六）在ZEPP KUALA LUMPUR舉行，會在Weverse優先開賣門票，並會在Weverse開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

藝聲YESUNG演唱會 poster（IG@ime.asia）

藝聲YESUNG演唱會2026馬來西亞 | 詳情

演唱會日期：11月7日（星期六）

演唱會時間：晚上8點(MYT)

演唱會地點：ZEPP KUALA LUMPUR

門票價錢：暫未公布

藝聲YESUNG演唱會2026馬來西亞 | 優先購票註冊

優先訂票註冊平台：Weverse

註冊時間：2026年8月13日中午12時 - 8月15日中午12時(MYT)

藝聲YESUNG演唱會2026馬來西亞 | 優先購票

優先訂票渠道：Weverse

門票發售時間：2026年8月27日（周四）中午12時 - 下午6時(MYT)

藝聲YESUNG演唱會2026馬來西亞 |公開售票

公開開賣日期：2026年8月28日（星期五）

公開開賣時間：中午12時(MYT)

YESUNG（IG@yesung1106）

藝聲YESUNG演唱會2026馬來西亞 | 座位表

ZEPP KUALA LUMPUR座位表僅供參考，實際以官方發布為準。