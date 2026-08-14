LUCY演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

韓國K-Band樂隊LUCY《LUCY 9TH CONCERT 〈ISLAND〉 ENCOR》演唱會將於2026年11月3日（星期二）在東蒲胡李名靜體育館舉行，會在滙豐Mastercard優先開賣門票，並會在Cityline開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

演唱會海報。（IG@livenationhk）

LUCY演唱會2026香港｜詳情

演唱會日期：11月3日（星期二）

演唱會時間：晚上7點

演唱會地點：東蒲胡李名靜體育館

門票價錢：HKD 1,399(VIP) / 999 (企位 Standing) / HKD 799 (坐位 Seated)

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LUCY演唱會2026香港 | 優先購票

LUCY演唱會2026香港 | 滙豐Mastercard優先購票

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：2026年8月25 (星期二) 下午3時 - 晚上11:59分

LUCY演唱會2026香港 | Live Nation 會員優先購票

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：2026年8月26日(星期三)下午3時 - 晚上11:59分

LUCY演唱會2026香港 | 公售詳情

公開發售平台：Cityline

公開開賣日期：2026年8月27日 (星期四)

公開開賣時間：下午3點

韓國樂隊LUCY（IG@band_lucy）

LUCY演唱會2026香港 | 座位表

東蒲胡李名靜體育館座位表。（IG@livenationhk）

LUCY演唱會2026香港 | 福利

福利（IG@livenationhk）

LUCY演唱會2026香港 | Cityline 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。