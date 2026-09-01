Honey Punch水上樂園開騷創紀錄　300粉絲濕身狂歡齊合唱超墟冚

女團Honey Punch捉緊夏天的尾巴首攻水上樂園舉辦《無糖 Honey 水上 Punch》專場音樂會，現場粉絲人數高達300人，場面非常墟冚！當Honey Punch一出場自我介紹，台下的觀眾嗌破喉嚨尖叫作出最熱情的回應。今次是水上樂園第一次舉辦專場音樂會 ，Honey Punch獲邀成首位舉辦專場音樂會女團，更是打破常規讓觀眾邊玩水邊大合唱，創下全新演出體驗。

Honey Punch成水上樂園首位舉辦專場音樂會女團。（公關提供）

較早前Honey Punch拍攝新歌《無糖賓治》MV，海洋公園全力支持借出多個標誌性景點取景。Honey Punch在MV重頭戲中卸下偶像包袱玩水，今次能參與水上樂園演出顯得格外興奮！

Honey Punch在MV重頭戲中卸下偶像包袱玩水。（公關提供）

秘密苦練兩星期

Honey Punch對這次的演出相當重視，為了呈現最佳狀態排練超過兩星期，她們今次除了唱新歌《無糖賓治》外，還分別跳唱大熱作品《滑到入心》，以及風格多變的《K-pop Medley》與《Cantopop Medley》。

狀態大勇。（公關提供）

與歌迷親密互動融為一體

完騷後，Casey興奮表示：「好開心，可以喺水上樂園舉辦我哋嘅專屬Music live 《無糖 Honey 水上 Punch》。」Jacey說：「捉住炎熱夏日嘅尾巴，同咁多粉絲一齊beat the summer ！」Alma笑說：「今次係我哋第二次嚟到水上樂園表演同拍攝，每一次都覺得好難忘！」Keira則表示：「見到好多Fans都好熱情一路玩水一路睇我哋表演。」Chelsa分享：「見到台下觀眾玩手指舞，我都忍唔住玩埋一份啊！」Colour說：「希望再有機會參與水上樂園嘅活動同粉絲見面！」

勁歌熱舞。（公關提供）