姚焯菲抱病開騷高音零失準　 短褲跳唱Disco Medley全場High爆

Chantel姚焯菲首個個唱《姚焯菲 CHANTEL想飛 LIVE CONCERT 2026》昨晚(29日)在麥花臣場館圓滿完成，Chantel 多位圈中好友包括：樂易玲、鄭丹瑞、連詩雅、海兒、JW (王灝兒)、張佳添、賈思樂、詹瑞文、陳恩碩、張彥博、舒文、古佩玲及一眾《聲夢》歌手張馳豪、詹天文、鍾柔美、何晉樂、冼靖峰、潘靜文、蔡愷穎及林智樂等均有到場支持。

姚焯菲CHANTEL及一眾《聲夢》歌手。（公關提供）

鄭丹瑞、陳恩碩、樂易玲、海兒均有到場支持Chantel首個個唱。（公關提供）

帶病上陣高音零失準

Chantel的首個個唱舞台以L型設計，她先以白色長袍走到伸延舞台唱出《在夜裡跳舞》，為全晚演出揭開序幕，及後邀請了自己小時候學芭蕾舞學校的小朋友合作演出，非常貼題獻唱了《我們都是這樣長大的》，背後大屏幕更播放了Chantel小時候至今的生活片段，她表示看到小朋友們便想起自己小時候，令她非常感觸，「因為在場有很多人都是看着我長大，2020年參賽後，推出人生第一首歌後去了外國升學，2026年終於有屬於自己的舞台，這段成長路上多謝大家一直支持，我才能有勇氣去飛和追夢。」聲音沙啞地唱完三首歌之後Chantel 抱歉表示：「不知大家有沒有留意到我有點病，不過我會盡全力做好這個騷，真的很開心剛剛唱的三首歌都是我非常鍾意的，在這個舞台上可以毫無保留分享給大家真的很開心，希望你們也會鍾意。」儘管抱恙上陣，但Chantel在唱高音部份未有失準，之後更愈唱愈放。

《在夜裡跳舞》，為全晚演出揭開序幕。（公關提供）

即使帶病上陣高音零失準。（公關提供）

熱褲跳唱Disco Medley

此時Chantel身邊的舞蹈員用手鬆開她所穿的小裙子裙頭，將她的造型變成短褲，接著她便大晒舞技，在4位舞蹈員陪伴下跳唱了包括《重口味》、《流非飛》多首歌曲組成的 Disco Medley。Chantel也邀請了曾比特Mike及Johnny Yim擔任演唱會嘉賓，她與Mile合唱一曲《Always Remember Us This Way》後，Mike問她這次邀請他擔任演唱會嘉賓的原因？Chantel表示：「記得大家是同一年的樂壇新人，在叱咤頒獎禮上也拿到新人獎。真心很欣賞你唱歌的技巧，剛剛在綵排時聽到你的唱功即忍不住『嘩！好犀利』。」Mike感到自己與Chantel是有趣的緣份，能成為小妹妹的嘉賓是很驚喜的一件事，「做一個show已經不容易，更何況是一個演唱會，所以請大家給Chantel掌聲。」接著Mike便唱出了他的新作《你所打的號碼暫時未能接通》。Johnny Yim則以鋼琴為Chantel 伴奏，合作唱了《靈魂伴侶》和《Honeybee》。期間大會播出周嘉洛、蕭正楠、單立文的預錄片段，其中蕭正楠自爆與Chantel是《同區關係》，而Chantel小時候更曾寫了一封信給他。

姚焯菲、曾比特。（公關提供）

Johnny Yim。（公關提供）

大晒舞技。（公關提供）

致謝環節感性提及亡嫲當場爆喊

在致謝環節時Chantel感謝家人的支持和照顧，當中談及嫲嫲時便忍不住哭了出來：「嫲嫲來不到現場，她在天上看着我表演，希望她會看得開心。」最後以一曲《戀愛預曲》為她首個個唱畫上完美句號。Chantel在演出完畢離開舞台前更向大家宣佈：「12月26澳門見！」在完騷接受傳媒訪問時Chantel表示：「不知道從哪裏感染病箘，開騷前3日開始喉嚨痛，初時以為唱歌太多所致，但醫生指出與唱得多無關，之後有發燒和少少㷫再有鼻水，現已退了燒，但有痰及不舒服，真的有擔心過影響開騷，所以使用中西合璧治療，非常多謝經理人提點她飯後才食藥，照顧她安排中醫到場為她針灸，剛才在開騷前半小時仍針灸中。」「今晚入場觀眾都都是為我而來，所以自己會盡力到最後一刻，今次個唱真係一個好大的難關，但證明我可以跨越它，亦證明身邊嘅的人好錫我，今日見到很多人知道我病，仆心仆命去照顧我，真的很感謝他們。」

致謝環節感性提及亡嫲當場爆喊。（公關提供）