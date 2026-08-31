都敬秀演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

都敬秀《2026-2027 DOH KYUNG SOO CONCERT TOUR [DAY OFF] IN MACAU》演唱會將於2026.10.17（六）-10.18（日）在澳門新濠影滙綜藝館舉行，會在新濠影滙、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



都敬秀澳門演唱會將於2026.10.17（六）-10.18（日）在澳門新濠影滙綜藝館舉行（IG@ssu_entertainment_hk）

都敬秀演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026.10.17（六）-2026.10.18（日）

演唱會時間：7PM（六）／5PM（日）

演唱會地點：澳門新濠影滙綜藝館

門票價錢：MOP/HKD $1,788/ $1,488/ $988(座位)

*實際演出時間以現場公告為準

粉絲福利（IG@ssu_entertainment_hk）

都敬秀演唱會2026澳門 |公開發售

公開發售平台 ：新濠影滙、大麥

公開開賣日期：2026.9.15 (二)

公開開賣時間：中午12:00

都敬秀演唱會2026澳門 | 座位表

座位表（IG@ssu_entertainment_hk）

都敬秀演唱會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。