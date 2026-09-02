范曉萱演唱故友大S作品爆靈異疑雲　舞台燈光突失靈急喊阿彌陀佛

現年49歲台灣創作歌手范曉萱，出道近30年，一直是華語樂壇極具個性的音樂奇女子。她與已故好友大S（徐熙媛）擁有超過20年深厚友情，二人亦曾合力創作歌曲。近日范曉萱以策劃人及表演嘉賓身份，率領100%樂團登上《2026 JAM JAM ASIA亞洲音樂節》主舞台，料當她唱到由大S填詞的《我要去哪裡》時，舞台燈光突然爆出異常失靈，適逢農曆七月鬼節，她當場嚇得高喊「阿彌陀佛喔」，靈異疑雲瞬間震撼全場！

與已故好友大S（徐熙媛）擁有超過20年深厚友情。（微博@大S）

范晓萱在演唱前已特別向全場提起大S，坦言這是一首自己「每次都要唱」的作品。她感性表示：「我想要帶着這首歌的作詞者跟我一起享受這個舞台，舒服地跟大家一起同樂。」即使摯友已離世，她仍希望透過音樂讓大S以另一種方式陪伴自己。

范曉萱仍希望透過音樂讓大S以另一種方式陪伴自己。（微博@大S）

舞台突斷訊失靈疑靈異顯靈

其後唱到與大S共同創作的《我要去哪裡》時，前奏才剛響起，現場舞台燈光突然無預警失靈。適逢農曆七月，突如其來的狀況令不少觀眾驚呼「大S顯靈」。面對突發場面，范曉萱未有慌張失措，反而淡定幽默地說：「大家知道現在是甚麼月份，我也不知道發生甚麼狀況，沒關係我們現在再重來這首歌。」她更當場笑呼「阿彌陀佛喔」，用佛號化解現場驚悚氣氛，隨後順利重新演繹這首別具意義的故友遺作。

現場舞台燈光突然無預警失靈。（小紅書影片截圖）

范曉萱未有慌張失措。（小紅書影片截圖）

自爆台下睇騷變狂粉

范曉萱與100% 樂團為今次音樂節傾盡全力，重新編排長達45分鐘的炸裂演出，精選音樂生涯不同階段的9首代表作。她先以樂團時期的《鬼打牆》、《主人》拉開序幕，再唱到記錄人生低潮的《戰》，隨後帶來《過客》、《很瘋》等創作，當然少不了《管他甚麼音樂》、《你的甜蜜》等經典神曲。性格隨性的她更在台上自爆，前一晚在台下睇騷時嗌到似狂熱粉絲，導致聲音略為沙啞，希望歌迷切勿介意，真實率直的表現贏盡全場掌聲！