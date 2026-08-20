品冠出道30週年回歸「相信音樂」　預告明年發新輯或攜囝囝合唱

「暖聲情歌王」品冠，以純淨而溫暖的嗓音，溫柔唱進每個人內心深處的故事。出道30年，品冠以真摯歌聲陪伴歌迷走過人生不同階段，如今品冠將帶著一如既往真情而動人的歌聲，回歸老東家「相信音樂」，在累積30年音樂歷程後再次開啟全新音樂篇章！



品冠回歸相信音樂再出發！30年歌聲持續唱進歌迷心裡。（公關提供）

品冠七夕親為老婆親做早餐

適逢七夕情人節，問及是否會特別與家人共度佳節，品冠笑說今日工作滿檔，要到晚上10點過後才有空。不過雖然工作忙碌，品冠平時對老婆的用心可不少，透露今早還親自準備早餐，準備了咖啡、奇異果、麵包等，甚至貼心端上樓讓老婆享用，暖男日常展露無遺。結婚14年、相識20多年，品冠與老婆依舊有聊不完的話題，夫妻倆相處自然又有默契，對他而言，幸福其實就藏在每天的生活點滴裡。

結婚20多年感情依舊甜！品冠七夕忙工作 早晨親做早餐幸福寵妻。（公關提供）

品冠成花東常客接連開唱

近期品冠也馬不停蹄走訪各地演出，前往不少過去較少造訪的城市與歌迷見面。近兩週更接連成為「花東常客」，先後現身花蓮金針花季、台東金崙海洋音樂節，面對花東歌迷熱情又親切的反應，加上沿途映入眼簾的壯麗山景與湛藍海洋，讓品冠笑說像是「來度假」，一邊唱歌、一邊欣賞美景，心情特別放鬆愉快。接下來品冠也將持續展開演出行程，更將前往韓國等地與歌迷見面，用歌聲分享更多音樂與故事。

品冠投入全新音樂作品創作 盼明年新專輯、巡演與歌迷相聚。（公關提供）

品冠預告明年將發新輯開巡演

回歸老東家的品冠，目前也正積極投入新作品創作，透露這次新歌的曲風與過往不太一樣，也期待在明年推出新專輯並展開巡演，與歌迷再次相聚。談到未來是否會挑戰唱跳，品冠笑說：「相信音樂有很多可以學習的歌手，唱跳也不排斥！但你們願意看嗎？」逗趣回應引發現場笑聲。除了自己的音樂創作，品冠也分享今年暑假參加伯克利音樂學院夏令營的13歲兒子，同樣積極投入音樂創作，父子平時也會交流創作想法，更大讚兒子的音感與創作能力，品冠甚至給他「半年寫五首歌」的任務，期待未來新專輯中可以有父子倆的合作，希望有機會將兩人的音樂碰撞呈現在作品中。而品冠回歸老東家的消息，家人得知後也特別開心，問及原因，品冠忍不住笑說：「因為我兒子的偶像是五月天！」也讓品冠笑稱這次回歸「最開心的可能不是我，是我兒子！」。