魏嘉瑩推出新歌《我們是奇奇與蒂蒂》　巡演狂買盲盒激發創作靈感

「創作女聲」小魏魏嘉瑩7月推出全新《快出來玩 Play, Let's Play!》玩樂自選輯，包含3首全新創作、3首歷年代表作，繼洗腦神曲〈快出來玩〉掀起全民「虎爪舞」熱潮之後 ，再度發揮超強萌力！第二波新曲〈我們是奇奇與蒂蒂〉充滿赤子之心的趣味創作，帶著歌迷一起找回最平凡純粹的快樂！〈我們是奇奇與蒂蒂〉，以大家熟悉的卡通角色作為靈感，歌曲以輕鬆旋律包裹著溫暖的人生哲學，透過溫暖可愛的歌詞，傳達只要能和朋友相聚、開心唱歌、平安健康地生活，就是最珍貴的幸福。

小魏魏嘉瑩〈我們是奇奇與蒂蒂〉傳遞溫暖人生哲學。（公關提供）

巡演走訪各城市狂抽盲盒集齊「家族」

從生活收集寫作靈感，從收集公仔到寫成一首歌，小魏說：「因為巡演而到各地買盲盒，不知不覺收集了很多，現在擁有了一個奇奇與蒂蒂家族，後來就想說那就來寫首歌。」〈我們是奇奇與蒂蒂〉就此誕生，對於小魏來說，巡迴到了很多城市，收獲了很多歌迷，能和歌迷在一起，就是最珍貴。

小魏魏嘉瑩從巡演收集盲盒到寫成一首歌〈我們是奇奇與蒂蒂〉。（公關提供）

MV穿梭三段故事

MV中，三篇故事串起了生活中的微小幸福，一對老夫妻相互扶持，一位想玩音樂的高中生，在朋友的陪伴下完成了音樂夢，單親爸爸帶著女兒經營水果攤，女兒在爸爸身體不適時幫他貼藥布，家人、朋友、夫妻彼此都是彼此的奇奇與蒂蒂，小魏在MV裡也當起「奇奇與蒂蒂」在高中生難過之時送上面紙，為單親的爸爸遞碗熱湯，送上溫暖。對於小魏工作人員也是她的「奇奇與蒂蒂」，她說：「很感謝工作夥伴，工作時怕我餓、怕我冷，都讓我在最好的狀況工作，大家都很貼心。」