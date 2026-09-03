周杰倫演唱會2026廣州｜門票攻略＋購票連結＋座位表

周杰倫《時光機》廣州嘉年華世界巡迴演唱會將於2026年12月4‑6日在廣州天河體育中心體育場舉行，會在貓眼、大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

周杰倫廣州演唱會。（大麥）

周杰倫演唱會2026廣州 | 詳情

演唱會日期：12月4‑6日（星期五-日）

演唱會時間：晚上19時

演唱會時間：廣州天河體育中心體育場

門票價錢：CNY：內場 ¥2380 / ¥2080 / ¥1880，看台 ¥1380 / ¥1080 / ¥780 / ¥580*

注意：580價位為大屏幕觀演區，僅支持看大屏。

周杰倫演唱會2026廣州 | 公開售票

公開發售平台：貓眼、大麥網

公開開賣日期：暫未公布

公開開賣時間：暫未公布

限購：每張訂單最多買2張

周杰倫（IG@jaychou）

周杰倫演唱會2026廣州 | 座位表

該演唱會座位表為網民製作僅供參考，實際以官方發布為準。

該演唱會座位表為網民製作僅供參考，實際以官方發布為準。（小紅書）

周杰倫演唱會2026廣州 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人訊息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。