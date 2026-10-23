Gareth.T湯令山演唱會2027香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

Gareth.T 湯令山《Coliseum》演唱會將於2027年1月20日-23日（星期三-六）晚上8時15分在香港紅磡體育館舉行。會在恒生信用卡開始優先訂票，並會在Trip.com開始公開發售。即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

湯令山紅館騷（公關提供）

Gareth.T湯令山演唱會2027香港 | 詳情

傳演唱會日期：2027年1月20日-23日（星期三-六）

演唱會時間：晚上8時15分

演唱會地點：香港紅磡體育館

門票價錢：$1380 / $980 / $680

Gareth.T湯令山演唱會2027香港 | 恒生信用卡優先訂票

優先訂票平台：Cityline

優先訂票時間：2026年11月3日中午12時至11月5日晚上11時59分

詳情：恒生銀行

Gareth.T湯令山演唱會2027香港｜Trip.com 率先發售

公開發售平台：Trip.com

公開開賣時間：2026年11月9日上午10時至11月11日晚上11時59分

Gareth.T湯令山（IG@gareth_tong）

Gareth.T湯令山演唱會2027香港 | 座位表

紅館演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。

紅館演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。（康樂及文化事務署）

Gareth.T湯令山演唱會2027香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站