Gareth.T湯令山疑2027香港開演唱會｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
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Gareth.T湯令山2026年澳門演唱會最後驚現神秘號碼「 COLISEUM JAN 2027」，不少網民猜測他將會2027年於紅館開騷。近日，他發佈新歌「tunnel vision」MV的彩蛋「JAN 20-23, 2027. COLISEUM」進一步證實這個猜測，他的紅館個唱有望將於2027年1月20日-23日（星期三-六）假香港紅磡體育館舉行，目前詳細售票資訊仍有待官方進一步公佈。
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網民期待湯令山紅館個唱
從早期小劇場一路唱到倫敦、悉尼及馬來西亞等海外巡唱，網民大讚其創作兼具港式浪漫與國際化R&B節奏，絕對有足夠熱門金曲撐起紅館舞台。鑑於此前巡演門票火速售罄的紀錄，粉絲已開始集體喊話主辦單位「一定要加場」、「請做好防炒賣措施」，深怕屆時一票難求。目前詳細演出日期及售票資訊仍有待官方進一步公佈。
Gareth.T湯令山演唱會2027香港 | 詳情
傳演唱會日期：2027年1月20日-23日（星期三-六）
演唱會時間：暫未公佈
演唱會地點：香港紅磡體育館
門票價錢：暫未公佈
Gareth.T湯令山演唱會2027香港 | 公開售票
公開發售平台：暫未公佈
公開開賣日期：暫未公佈
公開開賣時間：暫未公佈
Gareth.T湯令山演唱會2027香港 | 座位表
紅館演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。
Gareth.T湯令山演唱會2027香港 | 交通
【1】港鐵：
－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。
【2】巴士：
5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭
21｜彩雲 - 紅磡站
8｜九龍站-尖沙咀碼頭
8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭
87D｜錦英苑 - 紅磡站
11K｜竹園邨 - 紅磡站
11X｜上秀茂坪 - 紅磡站
260X｜寶田 - 紅磡站
A21｜機場 - 紅磡站