Gareth.T湯令山疑2027香港開演唱會｜門票攻略＋購票連結＋座位表

Gareth.T湯令山2026年澳門演唱會最後驚現神秘號碼「 COLISEUM JAN 2027」，不少網民猜測他將會2027年於紅館開騷。近日，他發佈新歌「tunnel vision」MV的彩蛋「JAN 20-23, 2027. COLISEUM」進一步證實這個猜測，他的紅館個唱有望將於2027年1月20日-23日（星期三-六）假香港紅磡體育館舉行，目前詳細售票資訊仍有待官方進一步公佈。

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湯令山個人澳門演唱會時大批網民睇到神秘代碼，暗示個人即將登上紅館開騷。（小紅書）

9月3日湯令山發佈新歌tunnel vision MV背後再次印證澳門神秘代碼，並首次公佈演唱會時間。（YouTube@Gareth.T）

網民期待湯令山紅館個唱

從早期小劇場一路唱到倫敦、悉尼及馬來西亞等海外巡唱，網民大讚其創作兼具港式浪漫與國際化R&B節奏，絕對有足夠熱門金曲撐起紅館舞台。鑑於此前巡演門票火速售罄的紀錄，粉絲已開始集體喊話主辦單位「一定要加場」、「請做好防炒賣措施」，深怕屆時一票難求。目前詳細演出日期及售票資訊仍有待官方進一步公佈。

網民紛紛表示期待。（Threads）

網民紛紛表示期待。（Threads）

Gareth.T湯令山演唱會2027香港 | 詳情

傳演唱會日期：2027年1月20日-23日（星期三-六）

演唱會時間：暫未公佈

演唱會地點：香港紅磡體育館

門票價錢：暫未公佈

Gareth.T湯令山演唱會2027香港 | 公開售票

公開發售平台：暫未公佈

公開開賣日期：暫未公佈

公開開賣時間：暫未公佈

Gareth.T湯令山（IG@gareth_tong）

Gareth.T湯令山演唱會2027香港 | 座位表

紅館演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。

紅館演唱會座位表僅供參考，實際以官方發佈為準。（康樂及文化事務署）

Gareth.T湯令山演唱會2027香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站