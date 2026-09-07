SEVENTEEN DINO演唱會2026澳門｜門票優先公售攻略+連結+座位表

SEVENTEEN成員DINO《2026 DINOxPICHEOLIN [吉BOARD SHOW] - MACAU》演唱會將於2026年10月10日（星期六）在新濠影滙綜藝館舉行，會在Fantopia、大麦、Studio City售票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



SEVENTEEN成員DINO《2026 DINOxPICHEOLIN [吉BOARD SHOW] - MACAU》演唱會將於10月10日（星期六）在新濠影滙綜藝館舉行。（IG@imemacau）

DINOxPICHEOLIN演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：10月10日（星期六）

演唱會時間：晚上7時

演唱會地點：新濠影滙綜藝館

門票價錢：澳門幣票價 MOP：2280／1680*／1580／980

人民幣票價 CNY（大麥）：1988元／1488元*／1388元／888元

*為RV PLATINUM(視線受阻區)

SEVENTEEN DINO（IG@feat.dino）

DINOxPICHEOLIN演唱會2026澳門 | CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票

1. CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票登記

優先購票會員登記平台：Weverse

優先購票會員登記日期：9月5日（星期六）中午12點 - 7日（星期一）晚上11時59分

*若要參與優先購票會員預售，須首先透過Weverse CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 申請優先購票碼。

2. CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票

優先購票會員發售平台：Fantopia、大麦

優先購票會員開賣日期：9月15日（星期二）

優先購票會員開賣時間：中午12點—晚上7點

SEVENTEEN DINO（IG@feat.dino）

DINO演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台：Fantopia、Damai 大麥、Studio City

公開開賣日期：9月16日（星期三）

公開開賣時間：中午12點

DINO演唱會2026澳門 | 座位表

DINO澳門演唱會座位表。（IG@imemacau）

DINO演唱會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。