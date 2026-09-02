BIGBANG演唱會2027馬來西亞｜門票優先公售攻略+購票連結+座位表

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR《XX : COSMOS》馬來西亞吉隆坡演唱會將於2027年9月1日在TM Stadium Nasiona舉行，會在Fantopia、Trip.com先開賣門票，並會在Fantopia開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

演唱會將於2027年9月1日在TM Stadium Nasiona舉行（Fantopia）

BIGBANG演唱會2027馬來西亞 | 詳情

演唱會日期：9月1日

演唱會時間：晚上8時（MYT）

演唱會地點：TM STADIUM NASIONAL

門票價錢：

ULTIMATE VIP PACKAGE (企位) 1,598 /

DIAMOND VIP PACKAGE (坐位) 1,398 /

GOLD VIP PACKAGE (坐位) 1,098（MYR）

*PS1 (坐位) 898 /

*PS2 (坐位) 798 /

PS3 (坐位) 698 /

*PS4 (坐位) 598 /

*PS5 (坐位) 498

注意：標價不包含8.00MYT預訂費和10.00MYT交易費。

注意：BIGBANG VIP會員預售期間，每個帳號每個代碼最多可購買2張門票；公開售票期間，每個帳號最多可購買4張門票。

*受阻位置

注意：輪椅票數量有限，請聯絡Fantopia(support@fantopia.io) 購票。

BIGBANG演唱會2027馬來西亞 | 會員優先購票

A.申請成為BIGBANG V.I.P 優先購票資格登記

申請時間：9月7日（一）上午10:00 ~ 9月11日（五）晚上11:59（MYT）

申請詳情：Bstage

B.BIGBANG V.I.P 會員優先購票

優先購票平台：Fantopia

優先購票時間：9月17日（四）上午10:00 ~ 晚上11:59（MYT）

注意：每個代碼最多可購2張門票

BIGBANG演唱會2027吉隆坡 | Trip.com 優先購票

優先訂票渠道：Trip.com

門票發售時間：9月21日（一）上午10點 ~ 晚上11點59分（MYT）

BIGBANG演唱會2027馬來西亞 | 公開售票

公開發售平台：Fantopia

公開開賣日期：9月22日（星期二）（MYT）

公開開賣時間：上午10點

注意：限購4張門票

BIGBANG演唱會2027馬來西亞 | 座位表