BIGBANG演唱會2027馬來西亞｜門票優先公售攻略+購票連結+座位表
BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR《XX : COSMOS》馬來西亞吉隆坡演唱會將於2027年9月1日在TM Stadium Nasiona舉行，會在Fantopia、Trip.com先開賣門票，並會在Fantopia開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
BIGBANG演唱會2027馬來西亞 | 詳情
演唱會日期：9月1日
演唱會時間：晚上8時（MYT）
演唱會地點：TM STADIUM NASIONAL
門票價錢：
ULTIMATE VIP PACKAGE (企位) 1,598 /
DIAMOND VIP PACKAGE (坐位) 1,398 /
GOLD VIP PACKAGE (坐位) 1,098（MYR）
*PS1 (坐位) 898 /
*PS2 (坐位) 798 /
PS3 (坐位) 698 /
*PS4 (坐位) 598 /
*PS5 (坐位) 498
注意：標價不包含8.00MYT預訂費和10.00MYT交易費。
注意：BIGBANG VIP會員預售期間，每個帳號每個代碼最多可購買2張門票；公開售票期間，每個帳號最多可購買4張門票。
*受阻位置
注意：輪椅票數量有限，請聯絡Fantopia(support@fantopia.io) 購票。
BIGBANG演唱會2027馬來西亞 | 會員優先購票
A.申請成為BIGBANG V.I.P 優先購票資格登記
申請時間：9月7日（一）上午10:00 ~ 9月11日（五）晚上11:59（MYT）
申請詳情：Bstage
B.BIGBANG V.I.P 會員優先購票
優先購票平台：Fantopia
優先購票時間：9月17日（四）上午10:00 ~ 晚上11:59（MYT）
注意：每個代碼最多可購2張門票
BIGBANG演唱會2027吉隆坡 | Trip.com 優先購票
優先訂票渠道：Trip.com
門票發售時間：9月21日（一）上午10點 ~ 晚上11點59分（MYT）
BIGBANG演唱會2027馬來西亞 | 公開售票
公開發售平台：Fantopia
公開開賣日期：9月22日（星期二）（MYT）
公開開賣時間：上午10點
注意：限購4張門票