張國榮70誕辰推出五大紀念項目　鍾鎮濤女兒鍾懿獻唱致敬哥哥

今年9月12日是「哥哥」張國榮的70歲誕辰。早於2024年開始，世界各地的「哥」迷已紛紛規劃在此重要日子親臨香港，於「哥哥」的成長地表達深切思念。陳淑芬（陳太）聯同各方籌劃一連串紀念活動，務求讓所有寵愛張國榮的「哥」迷有一個充實而豐富的紀念之旅。陳太感言：「Leslie七十歲誕辰，我希望『哥』迷可以有一個很大的回憶，樣樣都滿足到。」

《7o Leslie with Love》，於今日（9月7日）早上9時12分正式上架。（公關提供）

陳淑芬精心策劃多項紀念活動

為讓「哥」迷能全方位緬懷偶像，陳太今年精心策劃了五項涵蓋音樂、文化與沉浸式體驗的大型紀念活動，包括：9月12日於安盛竹翠公園舉行的《繼續寵愛・張國榮70誕辰・音樂會》、多元演藝體驗空間《FUN SPACE》、為香港文化博物館策劃的《繼續寵愛・張國榮70誕辰・紀念展》、首度聯動多家唱片公司共同推出《張國榮70誕辰》作品合集，以及全新單曲《7o Leslie with Love》作為獻給「哥哥」張國榮70誕辰的禮物。

特別邀請了鍾鎮濤（B哥哥）的女兒鍾懿獻聲。（公關提供）

《7o Leslie with Love》製作精良

全新致敬單曲《7o Leslie with Love》，已於今日（9月7日）早上9時12分正式上架。這首獻給「哥哥」70誕辰的歌，製作充滿誠意，統籌及概念來自陳淑芬，《Dear Leslie》創作班底—劉宏基作曲，陳少琪作詞及監製，由鋼琴演奏家張貝芝編曲。北京愛樂樂團演奏弦樂，混音及母帶處理更特別在日本完成。

特別邀請了鍾鎮濤（B哥哥）的女兒鍾懿獻聲。（公關提供）

由鍾懿主唱《7o Leslie with Love》

演唱者方面，則特別邀請了鍾鎮濤（B哥哥）的女兒鍾懿獻聲。陳太透露：「十年前《Dear Leslie》邀請了古巨基主唱，今次想找一把聲音，希望對方與Leslie有關聯。」鍾懿自小跟隨父親登台，她對舞台並不陌生，大家對鍾懿的歌聲青睞有加，主辦方很慶幸找到這個小女孩幫忙演繹這首歌送給Leslie，希望Leslie也會鍾意。