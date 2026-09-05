elka鄭芷淇又一城快閃唱《洗腦歌》 名導何爵天爆MV秘密Casting
Lolly Talk成員elka鄭芷淇今年以個人姿態加盟獨立音樂廠牌Trevi Music，繼〈未firm〉及〈block了〉後，推出由黃金班底打造的第三首個人單曲〈洗腦歌〉。為配合新歌宣傳，elka前日下午現身九龍塘又一城舉行「hello I am elka Live Busking Session」，吸引大批粉絲及途人圍觀，場面墟冚。大會更特別邀請了人氣女神Kylie C鄭杞瑤擔任活動司儀，以及〈洗腦歌〉MV導演何爵天驚喜現身，兩人在台上火花四濺，何導更大爆拍攝幕後秘辛，將現場氣氛推向高潮！
Kylie C熱情開場 elka首唱新歌引大合唱
活動在司儀 Kylie C 鄭杞瑤的熱情介紹下開始，elka 以一身充滿個性又不失感性的造型登場，隨即引來全場歡呼。她率先以第一首個人出道歌曲〈未firm〉為 Busking 揭開序幕，瞬間點燃現場氣氛。隨後，她為觀眾帶來全新單曲〈洗腦歌〉的首次 Live 演繹。這首由舒文作曲及監製、黃偉文填詞、波多野裕介編曲的作品情感起伏極大，elka 憑藉細膩的聲線完美演繹。當唱到副歌極具記憶點的「La La La」時，更引發台下大批粉絲齊齊大合唱，真正展現了歌曲的「洗腦」魔力。
何爵天自爆拍MV實為秘密Casting
〈洗腦歌〉MV 已於 9月1日 正式在 YouTube 首播，是次 MV 特別邀請到曾榮獲香港電影金像獎最佳新晉導演的何爵天操刀。在 Busking 的分享環節中，何導突然大爆驚人內幕，直指今次拍 MV 其實是對 elka 的一個考驗：「其實今次係一個 casting 嘅過程嚟㗎，你明唔明啊？即係拍 MV 除咗呢個之外，我就睇下有冇機會可以再同你合作。」
聽到導演親口給予「綠燈」肯定，elka 即刻「打蛇隨棍上」狂𢱑撈，笑言下次想挑戰搞笑角色：「希望下次合作呢就係一個搞笑嘅角色啦，同啲保安做下戲好冇啊？或者清潔姐姐我都 OK 㗎！」
何導自薦做男主角想「𢭃三份糧」
elka更在台上預告公司與何導將有後續合作，呼籲大家留意之後 MV 的男主角。點知何導即刻搞笑毛遂自薦：「男主角，下次可唔可以我自己做返呢？我等緊收多一份糧啊！又可以唱埋嘅！收三份囉！」場面非常搞笑。不過何導亦大讚 elka 本身極具喜感，更當面承諾：「如果我哋搵你拍戲啊，你都唔好托手踭啊！」看來 elka 進軍大銀幕指日可待。
講起今次 MV 男主角游學修（修哥），兩人亦在台上瘋狂互寸。何導大讚修哥演技之餘，幽默封對方為「今晚影帝第二名」。何導更透露原來與修哥是舊同學，elka 聽罷即刻發揮數口精本色：「即係 12 年之後又 12 年，就搵咗個細佢 12 年嘅女主角嚟一齊拍！」大爆自己與游學修年紀相差足足一輪，引得台下大笑。
感激黃金班底加持 預告未來更多音樂嘗試
對於今次能夠與舒文、黃偉文及波多野裕介等頂級音樂人合作，elka 坦言感到非常榮幸且夢幻，希望大家聽完這首歌可以找到共鳴與情緒的宣洩。活動尾聲，elka更親自走到台下與觀眾近距離互動，並大派限量簽名禮物，為是次快閃活動畫上完美句號。