elka鄭芷淇又一城快閃唱《洗腦歌》　名導何爵天爆MV秘密Casting

Lolly Talk成員elka鄭芷淇今年以個人姿態加盟獨立音樂廠牌Trevi Music，繼〈未firm〉及〈block了〉後，推出由黃金班底打造的第三首個人單曲〈洗腦歌〉。為配合新歌宣傳，elka前日下午現身九龍塘又一城舉行「hello I am elka Live Busking Session」，吸引大批粉絲及途人圍觀，場面墟冚。大會更特別邀請了人氣女神Kylie C鄭杞瑤擔任活動司儀，以及〈洗腦歌〉MV導演何爵天驚喜現身，兩人在台上火花四濺，何導更大爆拍攝幕後秘辛，將現場氣氛推向高潮！



Lolly Talk成員elka鄭芷淇前日現身九龍塘又一城舉行「hello I am elka Live Busking Session」。（官方提供圖片）

Kylie C熱情開場 elka首唱新歌引大合唱

活動在司儀 Kylie C 鄭杞瑤的熱情介紹下開始，elka 以一身充滿個性又不失感性的造型登場，隨即引來全場歡呼。她率先以第一首個人出道歌曲〈未firm〉為 Busking 揭開序幕，瞬間點燃現場氣氛。隨後，她為觀眾帶來全新單曲〈洗腦歌〉的首次 Live 演繹。這首由舒文作曲及監製、黃偉文填詞、波多野裕介編曲的作品情感起伏極大，elka 憑藉細膩的聲線完美演繹。當唱到副歌極具記憶點的「La La La」時，更引發台下大批粉絲齊齊大合唱，真正展現了歌曲的「洗腦」魔力。

Kylie C與elka（官方提供圖片）

elka首唱新歌〈洗腦歌〉引發全場大合唱。（官方提供圖片）

何爵天自爆拍MV實為秘密Casting

〈洗腦歌〉MV 已於 9月1日 正式在 YouTube 首播，是次 MV 特別邀請到曾榮獲香港電影金像獎最佳新晉導演的何爵天操刀。在 Busking 的分享環節中，何導突然大爆驚人內幕，直指今次拍 MV 其實是對 elka 的一個考驗：「其實今次係一個 casting 嘅過程嚟㗎，你明唔明啊？即係拍 MV 除咗呢個之外，我就睇下有冇機會可以再同你合作。」

聽到導演親口給予「綠燈」肯定，elka 即刻「打蛇隨棍上」狂𢱑撈，笑言下次想挑戰搞笑角色：「希望下次合作呢就係一個搞笑嘅角色啦，同啲保安做下戲好冇啊？或者清潔姐姐我都 OK 㗎！」

名導何爵天與elka（官方提供圖片）

何導自薦做男主角想「𢭃三份糧」

elka更在台上預告公司與何導將有後續合作，呼籲大家留意之後 MV 的男主角。點知何導即刻搞笑毛遂自薦：「男主角，下次可唔可以我自己做返呢？我等緊收多一份糧啊！又可以唱埋嘅！收三份囉！」場面非常搞笑。不過何導亦大讚 elka 本身極具喜感，更當面承諾：「如果我哋搵你拍戲啊，你都唔好托手踭啊！」看來 elka 進軍大銀幕指日可待。

講起今次 MV 男主角游學修（修哥），兩人亦在台上瘋狂互寸。何導大讚修哥演技之餘，幽默封對方為「今晚影帝第二名」。何導更透露原來與修哥是舊同學，elka 聽罷即刻發揮數口精本色：「即係 12 年之後又 12 年，就搵咗個細佢 12 年嘅女主角嚟一齊拍！」大爆自己與游學修年紀相差足足一輪，引得台下大笑。

elka更在台上預告與何導將有後續合作。（官方提供圖片）

感激黃金班底加持 預告未來更多音樂嘗試

對於今次能夠與舒文、黃偉文及波多野裕介等頂級音樂人合作，elka 坦言感到非常榮幸且夢幻，希望大家聽完這首歌可以找到共鳴與情緒的宣洩。活動尾聲，elka更親自走到台下與觀眾近距離互動，並大派限量簽名禮物，為是次快閃活動畫上完美句號。

elka更親自走到台下與觀眾近距離互動。（官方提供圖片）