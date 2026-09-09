Stray Kids演唱會2026台北｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表
Stray Kids 《RUN IT TAIPEI》演唱會將於2026年12月12日（六）在臺北大巨蛋舉行，會在STAY 6TH會員優先開賣門票，並會在拓元售票開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日
優惠碼：HK01SHOWPASS
Stray Kids演唱會2026台北 | 詳情
演唱會日期：2026年12月12日（六）
演唱會時間：晚上6時
演唱會地點：臺北大巨蛋
門票價錢：VIP限量套票 NT$ 7,880 ＆ NT$ 6,880 / 5,880 / 4,880 / 3,880 / 2,880
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Stray Kids演唱會2026台北 | 座位表
Stray Kids演唱會2026台北 | STAY 6TH會員優先購票
優先訂票渠道：STAY 6TH會員／tixcraft
門票發售時間：2026/9/15 9AM – 11:59PM
限購：2張
STAY 6TH會員登記時間：2026/9/9 10AM – 9/11 10AM
Stray Kids演唱會2026台北 | Live Nation優先購票
優先訂票渠道：Live Nation
門票發售時間：2026/9/16 11AM-11:59PM
限購：2張
Stray Kids演唱會2026台北 | 公開發售
公開發售平台：拓元售票
公開開賣日期：2026年9月17日（四）
公開開賣時間：上午11時
限購：4張
Stray Kids演唱會2026台北 | Live Nation 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。