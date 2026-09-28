Twins Sidetrack演唱會2026香港再加場｜門票攻略+連結+座位表

Twins演唱會《Twins Side by Side Concert》將於2026年12月18日、19日、20日、21日、22日、再加開23日一場，一連6日在香港會議展覽中心 HALL 5BC舉行，會在快達票HK Ticketing開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年9月23日 至 2027年9月23日

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Twins Sidetrack演唱會2026香港再加場 | 詳情

演唱會日期：12月18日、19日、20日，加場21日、22日、23日

演唱會時間：晚上8點

演唱會地點：香港會議展覽中心 HALL 5BC

門票價錢：HKD $1280 / $980 / $680

平台：快達票HK Ticketing

Twins Sidetrack演唱會2026香港再加場 | 公開發售

公開發售平台：快達票HK Ticketing

公開開賣日期：9月30日（星期三）

公開開賣時間：下午14:00

服務費：每張門票HK$15

限購:6張

Twins演唱會《Twins Side by Side》將在香港會議展覽中心 HALL 5BC舉行。（IG@eeg_music）

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Twins Sidetrack演唱會2026香港 | 座位表

Twins Sidetrack演唱會2026香港 | 座位表

Twins演唱會2026香港 | HKTicketing 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。