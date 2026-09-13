張國榮70誕辰許冠傑Ian齊獻唱　1956架無人機點亮夜空秀專屬密碼

昨晚(12日)在西九文化區安盛竹翠公園舉行《繼續寵愛・張國榮 70 誕辰・音樂會》經已圓滿完成，有份參與的演出嘉賓(按出場排序)：莫文蔚、譚耀文、陳松伶、黃洛妍、甄敏芳、馮熙燮、顏米羔、謝天華、蘇永康、陳潔靈、鍾懿、陳卓賢、鍾鎮濤、張衛健、許冠傑均懷着對「哥哥」的思念，以高水準的演出向「哥哥」致敬，一起慶祝他的70歲誕辰。音樂會主辦機構天星娛樂總裁陳淑芬陳太特別感謝一眾嘉賓的參與，令到今次音樂會別具紀念意義。

《繼續寵愛・張國榮 70 誕辰・音樂會》主辦機構天星娛樂總裁陳淑芬陳太特別感謝一眾嘉賓的參與。（公關提供）

無人機燈光秀驚艷西九夜空

至於早前公布於音樂會出現的無人機表演，也在天公造美下順利完成，陳太感恩表示原本天氣預告是星期六晚會下雨，但最後只是在音樂會開始前和中段下過雨，空氣中更帶著涼風讓人感到舒暢。「今晚用了1,956部無人機飛上天空，準時在晚上9時12分開始在半空呈現了9分12秒和『哥哥』有關的圖案，包括他不同時期的造型、曾在舞台上展示過的 Icon，以及最後出現的生日蛋糕，全部圖案栩栩如生，每一位觀眾在那一刻也被感動，好多謝天公造美，也多謝『哥哥』的加持，更要多謝大家的通力合作，令到無人機這個環節能夠圓滿完成，希望大家也是懷着一個愉快的心情渡過了一個難忘的晚上；並希望『1956912』這個『哥』迷心中的張國榮專屬號碼，將會繼2013年創下『最大規模紙鶴展覽』後，再次成為大家對『哥哥』這位永恒傳奇的美好回憶。」

栩栩如生。（公關提供）

《繼續寵愛・張國榮 70 誕辰・音樂會》圓滿完成。（公關提供）

唐鶴德壓軸播驚喜錄音

在音樂會結束前，大屏幕播出唐鶴德的祝賀錄音：「大家好，今日是Leslie 70歲生日，我們在這裡祝他生日快樂，已經過了這麼多年， Leslie一點也沒有變，他依然帥氣，依然迷人，他的電影依然那麼好看，他的歌依然那麼好聽。改變的，是我們，我們慢慢變老了，滿頭白髮，滿面皺紋，但我們對他的心從未改變，我們依然掛念『哥哥』，依然疼愛『哥哥』，我們今天一起繼續寵愛張國榮， Leslie，Happy Birthday !」

神還原哥哥經典造型。（公關提供）